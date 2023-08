Tak to znovu nevyšlo. Fotbalisté Eskáčka sice v utkání sedmého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zlepšili dojem po minulém debaklu na chrudimském hřišti a s jedním z favoritů celé soutěže zahráli velice vyrovnaně, inkasovali ale po hodině hry z kopačky Jakuba Řezníčka a proti brněnské Zbrojovce nakonec neberou ani bod.

Momenty zápasu 7. kola FNL mezi Prostějovem a Zbrojovkou Brno | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že dneska mužstvo velice dobře zareagovalo na minulé nepovedené utkání a celkově ten zápas měl dobrou úroveň. Přišly i šance z obou stran a asi by mu slušela remíza," říkal po zápase prostějovský kouč Michal Šmarda.

První půle přinesla v lehkém dešti poměrně bojovný fotbal produkovaný z obou stran. Více ze hry pak sice měli Brňané, ani oni se však nedostali k žádnému většímu ohrožení Vejmolovy brány. Největší šanci ke skórování si pak v nastaveném čase vypracovali domácí, když Habustovu dorážku do odkryté brány v poslední chvíli skluzem vykopl jeden z obránců.

„Tady se zápas asi lámal. Kdybychom se dostali před poločasem do vedení, mohlo to pak vypadat trošku jinak," lomil rukama prostějovský lodivod.

Tři minuty po změně stran se do zajímavé palebné pozice dostal domácí Jaroň, míč však konečky prstů vytáhl Berkovec na roh. Za bezbrankového stavu se pak pokračovalo až do 61. minuty, kdy vystihl špatnou rozehrávku Eskáčka Endl a následně poslal centr na Jakuba Řezníčka, který míči jen nastavil nohu a přeloboval vyběhnuvšího Vejmolu. Stejný hráč pak skóroval i za dalších šest minut, gól však pro odpískaný útočný faul neplatil.

„I vstup do druhého poločasu jsme měli poměrně dobrý, ale dostali jsme Zbrojovku do hry chybami v rozehrávkách. Potom jsme si to už prohráli sami tím, jak složitě jsme se snažili řešit útočné akce. Zbrojovka vyhrála zaslouženě, protože dala gól," uzavřel Michal Šmarda.

Hanáci tak prohráli už potřetí v řadě. V tabulce jim s pouhými pěti body ze sedmi odehraných zápasů patří předposlední pozice, z níž je ještě zítra může v případě vítězství nad Táborskem sesadit zatím poslední Varnsdorf.

1. SK Prostějov - FC Zbrojovka Brno 0:1 (0:0)

Branka: 61. Řezníček

Rozhodčí: Petřík – Pfeifer, Vyhnanovský. ŽK: Bartolomeu, Spáčil, Gábriš – Smejkal, 69. Šural. Diváci: 820.

Prostějov: Vejmola – Bartoš (79. Moučka), Gábriš, Spáčil, Elbel – Jaroň (85. Rolinek), Slaměna, Habusta (85. Schaffartzik), Bartolomeu – Malec, Silný (35. Koudelka). Trenér: Michal Šmarda.

Brno: Berkovec – Štěrba, Šural, Endl – Smejkal (64. Potočný), Texl (82. Fousek), Jambor, Mara (90+3. Hamza), Granečný – Hladík (64. Kronus), Řezníček (90+3. Koželuh). Trenér: Luděk Klusáček.