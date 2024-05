Veledůležité tři body v boji o udržení druholigové příslušnosti i pro další sezonu si připsali fotbalisté prostějovského eskáčka. V rámci 27. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY totiž ve svém holickém azylu dokázali otočit dlouhou dobu nepříznivě se vyvíjející zápas s Příbramí poměrem 2:1 a tři kola před koncem se dostat mimo sestupová patra.

Radost hráčů eskáčka po Malcově gólu na 2:1 | Video: Deník/David Kubatík

Zápas Hanáci nezačali vůbec dobře a už ve druhé minutě inkasovali po střele Jakuba Nečase z vápna. Ještě hůře jim pak mohlo být v minutě sedmnácté, když dvě dorážky po sobě nejdříve zachránil těsně před čarou jeden z obránců a následně i brankář Mucha. Středočeši si však stěžovali na to, že míč už v prostějovské bráně byl. Do šaten se tak odcházelo za stavu 0:1.

„Všichni asi viděli, že první půlka se nám vůbec nevydařila. Dost nás poznamenal ten rychlý gól, po něm jsme se do toho zápasu vůbec nemohli dostat. Byli jsme v podstatě nemohoucí - všude pozdě, nepřihráli jsme si, nepodrželi jsme míč a tak tak jsme vykopávali z brankové čáry," popisoval průběh hry prostějovský trenér Radim Kučera.

Po změně stran se ale ráz věcí začal pomalu měnit a domácí borci začali být svému soupeři mnohem rovnocennějším sokem. A to se začalo projevovat i na skóre. V 64. minutě tečoval tvrdou Slaměnovu střelu Jakub Habusta a srovnal na 1:1.

Poté Prostějovští ožili ještě mnohem více a byl to najednou příbramský gólman Melichar, na jehož bránu létal jeden míč za druhým. Skóre se však nehýbalo a už to vypadalo, že se body budou dělit. To se ale nestalo. V 89. minutě totiž po Bartolomeuově centru asi na třetí pokus doslova dotlačil míč do sítě Tomáš Malec a prostějovské nadšení mohlo vybuchnout naplno.

„O poločase jsme si něco v šatně řekli a druhá půle byla diametrálně odlišná. Daleko lepší jsme byli snad ve všech herních činnostech, Příbram ale zase hrozila z brejků. Nakonec jsme to ale přetavili v ty góly. Zápas to nebyl vyčerpávající jen pro hráče, ale i pro trenéry, realizační týmy a diváky. Zaplaťpámbů ale za ten dobrý konec," pokračoval prostějovský lodivod.

V 51 letech na plac v kraji. Kouč pomohl k výhře: Slova pokřiku jsme hledali

Ten byl také velice spokojený s přístupem svých hráčů, které dle svých vlastních slov nemusel do zlepšeného výkonu ani moc nutit. „V kabině jsem sice o přestávce hodně zvýšil hlas, ale nemyslím si, že by to bylo rozhodující. Když ho totiž zvedáte často, hráči to už přestanou vnímat. Ještě než jsem ale do šatny vešel, tak jsem slyšel, jak si to vyříkávají sami mezi sebou. Já jsem tedy tu bouřku jenom podpořil," pochvaloval si.

Situace v tabulce je nyní taková, že eskáčko získalo dohromady 31 bodů a opustilo tak sestupovou patnáctou příčku. Tam jej ale ještě dnes bude moci vrátit Varnsdorf, který čeká odpoledne souboj s poslední Kroměříží. V dalších kolech pak Kučerovy svěřence čeká cesta do Prahy na hřiště první Dukly, domácí utkání s Opavou a poslední kolo na taktéž o záchranu bojujícím Žižkově. I přes důležité vítězství tak je velký problém stále nebezpečně blízko.

„Od velkého problému jsme blízko už od mého příchodu na začátku jara. Je tady non-stop panika, stres a hektika. Musím tedy stále bruslit mezi tím, jak k hráčům v jaké situaci přistupovat. Vyloženě nad sestupem jsem ale nepřemýšlel. I teď je ve hře dalších devět bodů, což bychom si řekli i v případě prohry," popisuje aktuální situaci v kabině a snaží se neztratit pozitivní přístup.

„Myslím si ale, že v mnohem horší pozici budou týmy, které byly celou dobu v pohodě a nyní se dostávají na pozice blízko nás. Věřím tedy, že náš tým to zvládne. Musíme ale makat dál stejným způsobem jako doteď," dodal.

Na Julisku, kde své domácí zápasy hraje pražský lídr tabulky, zavítají Hanáci už v neděli. S body tak automaticky počítat určitě nemohou. I tak ale prostějovský kouč neháže flintu do žita. „V této soutěži je porazitelný každý. Dukla je lídr hrající skvělý fotbal, také ale třeba na jaře dokázala prohrát s Příbramí. Neříkám tedy, že tam jedeme prohrát, chceme se ale porvat o co nejlepší výsledek. Když bude bodový, bude to pecka," uzavřel Radim Kučera.

1. SK Prostějov - FK Příbram 2:1 (0:1)

Branky: 64. Habusta, 89. Malec – 2. Nečas.

Rozhodčí: Černý - Caletka, Hurych. ŽK: Krch, Elshaal (oba PRI). Diváci: 520.

Prostějov: Mucha – Bartolomeu, Ševčík, Bednár (86. Matocha), Harušťák – Šimek (86. Jamiu), Látal (46. Slaměna), Habusta – Koudelka (90+3. M. Mach), Malec, Jaroň (46. J. Matoušek). Trenér: Radim Kučera.

Příbram: Melichar – Brabec, Jahić, Fišl – F. Matoušek (78. Čejka), Švestka, Coňk (86. Elshaal), Krch (63. Hudec), Antwi (78. Dudl) – Fall, Nečas. Trenér: Roman Bednář.