Občas při poziční hře popletl jména, čímž hráče pobavil a uvolnil atmosféru. „Ale nebylo to schválně. Já mám s tímhle problémy, tak jsem klukům říkal, že budou muset trochu počkat, než to bude všechno správně,“ usmíval se někdejší reprezentant, který vynikal především precizní levačkou.

Jak dobře prostějovský tým znáte? Viděl jste ho na vlastní oči ve Vlašimi i s Opavou…

Viděl jsem hlavně, že kluci chtějí pracovat, že dřou a bojují. Obě utkání byla odmakaná, i když se ne všechno povedlo. Ve Vlašimi to výsledkově vyšlo, doma s Opavou ne. Doufejme, že další utkání bude pro nás příznivější. Defenziva pracuje velmi slušně. Dopředu je to hodně spojené se sebevědomím. Každý trenér je trošku jiný, takže jsme jim nastiňovali svoji představu. Je ale důležité mít víru ve vlastní síly a i v těch těžkých situacích si věřit. Po prohraném zápase to na některé kluky víc dolehne, jiný to tolik neřeší. S tím jsme pracovali. Je to ale teprve první trénink.

Je pro vás problém, že v rozehrané sezoně už si mužstvo nebudete moct upravit personálně ke svému obrazu?

Jsem rád, že tady jsou kluci, kteří tady jsou. Důležité je, že 99 procent jich je zdravých. Teď to budeme ladit na těch sedm kol, která nás čekají, pak teprve uvidíme. Teď je stejně hodně brzo něco hodnotit. Mužstvo sice vidíte zvenku, ale důležité je poznat jej také zevnitř, mít ho mezi prsty. V přestupním období se určitě nějaké věci budou řešit a budeme někoho chtít, ale to bychom chtěli i ve chvíli, kdybychom tady působili dva roky.

DANIEL ŠMEJKAL

Daniel ŠmejkalZdroj: Deník/Jiří Fišara



Jednapadesátiletý rodák z Plzně prošel v hráčské kariéře vedle mateřské Viktorie také pražskou Duklou, Slavií, či druhou německou bundesligou v dresech Norimberku a Uerdingenu. Po návratu domů hrál ještě za Příbram či Blšany. V české a československé lize nastřádal 196 utkání, ve kerých vstřelil 17 branek. Desetkrát hrál za reprezentaci, kde přidal další tři góly. Jako trenér má za sebou úspěšné působení v druholigovém Sokolově, který dovedl ke 4. místu v tabulce. Mezi roky 2016 a 2018 byl koučem prvoligových Teplic. Posledním jeho působištěm byla Vlašim, se kterou ve F:NL obsadil osmé a šesté místo.

Mohl jste u týmu být od léta, ale tehdy jednání ještě nedopadla.

Když jsme jednali původně v létě, byl jsem po dvouletém angažmá mimo domov. Cítil jsem, že potřebuju být chvíli doma, protože mám malého syna, kterému je tři a půl roku. Od té doby ale uplynul nějaký čas. Syn už mě zase pozná, říká mi táto (směje). Jsem rád, že nabídka od Prostějova přišla a že můžu být tady.

S sebou jste si přivedl jako asistenta Michala Šmardu.

Kontaktoval jsem ho, známe se nějakou dobu a jsem moc rád, že je tady se mnou, protože je to dobrý kluk a vynikající trenér. Věřím, že se nám bude dařit.

S jakými ambicemi na prostějovskou lavičku nastupujete?

Minulý rok se nastavila vysoká laťka. Samozřejmě plno hráčů přišlo i odešlo. Po klub není určitě ideální, že je tady zase nový trenér a zase si to bude muset sedat. Teď se soustředíme na nejbližší cíle. Čeká nás těžký zápas na Dukle. Pojedeme tam s ambicí udělat body. To je teď prioritní. Budeme chtít navázat na práci Jirky Jarošíka. Máme před sebou sedm kol a chtěli bychom vymáčknout co nejvíc. Zároveň je to sport, i když profesionální a ten by měl bavit. Takže bychom chtěli výsledky spojit i trochu se zábavou. Aby to bavilo nás a měli jsme z toho radost. A aby na to chodili diváci.

Z Prostějova v poslední době odcházejí trenéři do ligy. Šustr na Slovensko, Jarošík do Teplic. Je i pro vás první liga meta?

Chtěl bych třeba trénovat Bayern Mnichov (usmívá se), tak uvidíme, jak to dopadne. Je mi padesát jedna. Když jsem byl hráč, chtěl jsem být nejlepší. A když jsem teď trenér, tak chci být taky nejlepší. Ambice mám nejvyšší. Nebudu skákat z okna, když se to nepovede, ale ani nebudu říkat, že budu spokojený, když budeme desátí.