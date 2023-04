No konečně! Fotbalisté Prostějova pouhé tři dny po změně trenéra přivítali na svém hřišti v rámci 23. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY již pod vedením Michala Šmardy silný Vyškov a dokázali jej porazit. O to se postaral v 68. minutě proměněnou penaltou kapitán Jan Schaffartzik. Hanáci si tak připsali první jarní výhru a alespoň lehce se vzdálili sestupovým příčkám.

Gól z penalty na 1:0 | Video: Deník/David Kubatík

„Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, protože situace příliš jednoduchá nebyla. Dobu na nějakou změnu jsme také neměli zrovna nejdelší," říkal po zápase staronový prostějovský kouč Michal Šmarda.

V prvním poločase byli hosté z Vyškova dle očekávání lepší snad ve všech herních činnostech, pozorná a dobře pracující prostějovská obrana však ze všech sil odolávala. Ve 24. minutě byli Jihomoravané blízko gólu, ale nikdo z nich se ve velmi dobré pozici ke střele nakonec nedostal. Oba celky se tak nakonec vstříc poločasové přestávce vydaly smírně a bez branek.

„Soupeř byl kvalitní na míči a nepříjemný a my jsme měli v několika případech i štěstí, že své akce nedokázal dohrát až ke gólové šanci. O poločase jsme si řekli, že to zkusíme hrát na nulu a třeba se směrem dopředu něco naskytne," pokračoval ve svém hodnocení spokojený prostějovský lodivod.

Zápas plný zvratů. Pavlovicím nestačilo na výhru ani vedení 6:3. Nemají ani bod

Chvíli po změně stran zahrozili hosté, s jejichž pokusy si nadvakrát poradil gólman Vejmola. Poté už se ale Hanáci začali pomalu dostávat do zápasu také a na trávníku se rozhořela litá bitva o každý míč, o každý centimetr. Ta pokračovala až do 68. minuty, kdy byl ve vápně faulován Bartolomeu a následně nařízený pokutový kop s klidem proměnil kapitán Jan Schaffartzik. Domácí se nenechali pohltit euforií a nakonec zápas dovedli k prvnímu jarnímu vítězství.

„Druhou půli jsme už odehráli lépe. Soupeř šel do rizika a nám se otevíraly prostory, z čehož vzešla i ta penalta," poznamenal šéf prostějovské lavičky.

Kouč Šmarda si tak připsal vítěznou premiéru proti jasnému favoritovi a Prostějovští mají na třináctém místě tříbodový náskok na předposlední Opavu. Před dalším kolem, kterí odehrají na hřišti sparťanského béčka, tak mohou přece jen už lehčeji dýchat.

Jestřábi si pojistili Buriana s Ostřížkem! Pokračují i Tomášové Jáchym a Jiránek

„Věřím, že tím to nekončí. Udělali jsme tlustou čáru za tím, co bylo a snažíme se pracovat na tom, co nás teprve čeká," uzavřel Michal Šmarda.

1.SK Prostějov - MFK Vyškov 1:0 (0:0)

Branka: 68. Schaffartzik (pen.)

Rozhodčí: Zelinka – Kotík, Dobrovolný. ŽK: Bialek, Malec – Štěpánek, Lahodný.

Prostějov: Vejmola – Bolf, Gábriš (46. Kulig), Schaffartzik, Rolinek, Bialek (63. Vlachovský) – Bartolomeu, M. Mach, Moučka (90+2. Gouamene), Koudelka (90. Chvěja) – Malec. Trenér: Michal Šmarda.

Vyškov: Kinský – Němeček (75. Srubek), F. Štěpánek, Matys, Ilko – Lahodný (88. Ramathan), Cabadaj – Kanakimana, Souaré (58. Vintr), Alégué Elandi – Lacík (58. Bayo). Trenér: Jan Trousil.