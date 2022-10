„Co mě na tom dnes mrzí nejvíce je to, že my víme, že potřebujeme body a potřebujeme se prát. A i když jsme mladý tým, jsme pořád starší než kluci, kteří dnes hráli za Spartu. A i přesto nás dnes předčili jak v soubojovosti, tak i v taktice stránce v posledních minutách zápasu," říkal po zápase zklamaný prostějovský kouč Pavel Šustr.

Výsledkově byl ale zápas dlouho vyrovnaný a všechno nasvědčovalo tomu, že se půjde po úvodní pětačtyřicetiminutovce do šaten za stavu 0:0. Deset minut před koncem poločasu ale přišel kiks domácího gólmana Krynského, kterému míč po dalekém nástřelu Davida Holoubka vypadl z rukou a následně ještě propadl mezi nohama. Hosté tak o přestávce vedli.

FOTO a VIDEO: Derby mezi Jestřáby a Draky rozhodl hattrickem oslavenec Ostřížek

Chybu podobného ražení předvedl tento pětadvacetiletý gólman i v minulém zápase ve Vyškově. „V brance samozřejmě může přijít změna. Máme tam přichystaného Michala Bártu. Nechám to ale na Dušanu Melichárkovi," okomentoval tuto nepříjemnou situaci Šustr.

Ani po přestávce se hra Hanáků příliš nezlepšila. Blízko vyrovnání se ale dostali po ojediněnlé akci v 56. minutě, když po centru napálil Šimon Šumbera míč do břevna.

O třináct minut později pak prostějovský gólman ve vápně fauloval Novotného a byl z toho pokutový kop. K tomu se postavil Petr Pudhorocký a chladnokrevně proměnil. Posledních dvacet minut se pak už za lehkého mrholení dohrávalo spíše z povinnosti.

Sigma veze z Boleslavi bod, v nastavení jej trefil stoper Beneš

„Teď už to bude vyloženě bitva o body. V dalších zápasech budeme sázet na hráče, o kerých třeba víme, že jsou méně fotbaloví, ale nechají na hřišti všechno. S klukama si teď sedneme a vyříkáme si, co přesně bude následovat. Nemyslím si, že by fungovalo nějaké zbytečné řvaní. Musíme se na to připravit jako tým," uzavřel Pavel Šustr.

Prostějov je tak nyní s devíti body na sestupovém patnáctém místě. Jejich náskok na poslední Varnsdorf, který má ale ještě zápas k dobru, činí tři body a ztráta na čtrnácté Táborsko pak dva body.

1. SK Prostějov - AC Sparta Praha B 0:2 (0:1)

Branky: 32. Holoubek, 70. Pudhorocký (pen.).

Rozhodčí: Vokoun - Pfeifer, Bureš. ŽK: Schaffartzik, Kulig, Kušej, Stříž – Holoubek, Novotný, Pudhorocký, Suchomel. Diváci: 680.

Prostějov: Krynskyj – Blahuta (67. Stříž), Gáč, Bialek, Bolf (78. Kulig) – Zapletal (67. Bartolomeu), Schaffartzik, Šumbera, Kušej, Ščedryj (46. Ali-Abubakar) – Koudelka. Trenér: Pavel Šustr.

Sparta B: Tůma – Suchomel, Kukučka, Večerka, Horák – Vydra, Kaštánek, Holoubek (84. Jonáš), Pudhorocký (90. Gedeon) – Novotný (80. Kuchař), Schánělec. Trenér: Michal Horňák.