Do zápasu vstoupili mnohem lépe hosté, za které se po brejku ve 23. minutě trefil Patrik Schön. O něco později pak mohl odpovědět Schaffartzik, který však poté, co se nejlépe zorientoval ve skrumáži před Vaňákovou brankou, trefil pouze břevno. Pět minut před pauzou mohl vyrovnat i Bartolomeu, který šel na varnsdorfského gólmana sám, ale nepřišel si na něj. Vedení tak hostům vydrželo až do přestávky.

Druhá půle se nesla ve znamení prostějovské snahy o vyrovnání a varnsdorfských brejkových situací. Po jedné takové trefil Nigerijec Tanko. Za pět minut pak došlo na sporný moment. Po zákroku jednoho z obránců Hanáků v šestnáctce se Severočeši velice vehementně dožadovali odpískání pokutového kopu. Sudí Rouček však zůstal klidný. Pomalu už to vypadalo, že se budou muset domácí smířit s porážkou. To se ale nestalo. V 92. minutě totiž rozjásal fanoušky v ochozech Daniel Bialek.

„Možná mě trochu mrzí, že i když jsme věděli, že má soupeř ve svém středu dva až tři rychlé kluky, nedokázali jsme se s tím popasovat lépe. Na druhou stranu jsem ale rád, že nově příchozí kluci do týmu bez problému zapadli. Ať už Malec, Vejmola v brance, odchovanec Baníku Chvěja a Rolinek už také prošel ligou, byť se tam neprosadil. Věřím že se to časem bude ještě zlepšovat," uzavřel své hodnocení Pavel Šustr.

Po remíze 1:1 tak Eskáčko zůstává s 22 body sedmé a Varnsdorf s 27 body čtvrtý. Teoreticky se před Hanáky může dostat Táborsko, které však zítra změří síly s druhým Vyškovem.

1. SK Prostějov - FK Varnsdorf 1:1 (0:1)

Branky: 90+2. Bialek – 23.Schön.

Rozhodčí: Rouček – Dobrovolný, Černoevič. ŽK: Kulig - Kouřil. Diváků: 260.

Prostějov:Vejmola – Bolf (78. Blahuta), Elbel (88. Gabriš), Schaffartzik, Rolinek (63. Bialek) – Kulig, Mach (63. Dano) - Koudelka, Chvěja (63. Píchal), Bartolomeu - Malec. Trenér: Pavel Šustr.

Varnsdorf: Vaňák – Richter, Kouřil, Kubista, Kurka – Bláha, Zbrožek – Schön (88. Švanda), Ondráček (69. Ludvíček), Samko (79. Dufek) – Tanko (88. Rudnytskyy). Trenér: Miroslav Holeňák.