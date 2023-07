Fotbalisté Prostějova mají za sebou třetí přípravné utkání. A potřetí prohráli. Tentokrát s ligovým Zlínem 1:2, když až do 83. minuty vedli.

Proměněná penalta Lukáše Bartošáka při zápase s Prostějovem | Video: Libor Kopl

Bez Jana Schaffartzika, Patrika Slaměny, Karla Spáčila, Martina Rolinka, Samuela Kuliga, Marka Macha či nemocného Jana Silného se musel v sobotu obejít trenér Eskáčka Michal Šmarda.

Stejně tak jeho protějšek Pavel Vrba neměl k dispozici kompletní kádr, protože se po soustředění ve Velkých Karlovicích prohnala mužstvem viróza. V jednu chvíli ševcům chybělo až jedenáct hráčů, proti Prostějovu to bylo „jen“ sedm včetně nové posily Filipa Žáka, který v minulosti oblékal také dres Prostějova. Chyběli také Dostál, Vukadinovič, Janetzký, Reiter, Cedidla a Kovinič.

V samotném utkání poslal prostějovský celek do vedení ve 36. minutě Lukáš Cienciala, který přizvedl hlavou centr Jana Koudelky a překonal Rakovana.

FOTO: Díky trefě nadějného mladíka remizovalo béčko Sigmy s ambiciózním Vyškovem

Do druhé půle poslal Zlín čerstvou jedenáctku a ta se dokázala prosadit až sedm minut před koncem, kdy Bartošákův centr přetavil v branku Hrdlička. A dvě minuty před koncem proměnil Lukáš Bartošák penaltu a bylo rozhodnuto o vítězi.

„Po prostřídání tam v závěru přišli mladí kluci, i když ty tam měl i Zlín, tak nám chyběla fotbalová vyspělost, vyhodnocení situací, kdy jsme často hráli dolů, když jsme mohli hrát nahoru. Ale dá se to pochopit, jsou to mladší kluci. Je to pro ně poučení. Jinak se hrál dobrý zápas, chtěli jsme, aby nám dal něco kondičně. Měli jsme tam náznaky, které ve hře chceme. Musíme je ještě zdokonalovat,“ hodnotil trenér Prostějova Michal Šmarda.

„Hráči, kteří mají kvalitu, nám chyběli. Příchody se pořád vyvíjí, je tam nějaký příslib od prvoligových týmů. Máme ještě čtrnáct dní, tak uvidíme,“ doplnil k možnému posílení kádru.

Zdroj: Jan Zahnaš

FC Zlín - 1. SK Prostějov 2:1 (0:1)

Branky: 83. Hrdlička, 88. Bartošák - 36. Cienciala

Rozhodčí: Batík – Pochylý, Žurovec. Diváci: 200

Zlín 1. pol.: Rakovan – Polášek, Simerský, Kolář, Čelůstka – Hellebrand (32. Didiba) – Fantiš, Tkáč, Slončík, Dramé – Ndiaye. 2. pol.: Bachůrek– Hartman, Hönig, Didiba, Bartošák – Kulíšek, Bužek – Hrdlička, Švach, Číž – Zábojník. Trenér: Pavel Vrba.

Prostějov: Vejmola - Zapletal, Elbel, Gabriš, Bolf - Cienciala, Macháček, Koudelka, Habusta, Bartolomeu, Malec. Střídali: Pernatskyi, Moučka, Zapletal J. , Kaulfus, Zbožínek. Trenér: Michal Šmarda.