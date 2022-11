„Na našich chlapcích bylo vidět, že chtějí toto utkání zvládnout. Na druhou stranu je ale dobré říci, že když nebudeme zvládat soupeřovy standardní situace, tak se ty dobré výsledky budou dělat hůř. A my jsme dneska ve dvou propadli," komentoval po zápase výkon svého týmu prostějovský kouč Pavel Šustr.

V první půli se hra po většinu času odehrávala na prostějovské obranné polovině, ovšem bez větších opavských šancí. Tři minuty před koncem pak ale zatáhl míč dopředu po levé straně Koudelka a naservíroval jej Robertu Bartolomeuovi, který se zblízka nemýlil. Do šaten se tak šlo za těsného vedení Hanáků.

Po změně stran šla hra dost nahoru. A to se podepsalo i na skóre. Po osmi minutách nejdříve vyrovnal opavský Miloš Kopečný a za dalších devět minut svým prvním druholigovým gólem poslal Hanáky znovu do vedení Jakub Elbel.

„Je to jeho první druholigový gól. Pro něho je to samozřejmě dobře, ale říkal jsem mu, že se ještě musí naučit bránit. Jako levý obránce totiž soupeři daroval dobrých šest standardních situací. Musím ale uznat, že při tom gólu to trefil fakt parádně," konstatoval prostějovský lodivod.

Euforie na prostějovském stadionu ale nevydržela dlouho, protože už za dalších pět minut bylo znovu srovnáno zásluhou devatenáctiletého Samuela Šiguta, který se znovu prosadil po neuhlídané standardní situaci. „Ta branka padla někde na úrovni malého vápna a bylo by mi jedno, jestli by tam byl jako první brankář nebo střední obránci. Určitě by tam ale neměl být samotný hlavičkující hráč soupeře," mrzelo trenéra Hanáků.

Oba celky si pak vyměnily po několika šancích, které už ale s výsledkem nepohnuly. Prostějov - Opava 2:2.

„Jsem rád, že oba týmy šly za vítězstvím a nehrály zanďoury. I ve světle tohoto faktu musím nakonec říct, že remíza to byla nakonec spravedlivá," uzavřel Pavel Šustr.

Jeho tým je nyní se sedmnácti body na jedenácté příčce, sesadit jej pod sebe ale ještě budou moci Táborsko a Sparta B. Týmy, které jejich zápas čeká teprve v neděli.

1. SK Prostějov - SFC Opava 2:2 (1:0)

Branky: 42. Bartolomeu, 62 Elbel - 53. Kopečný, 67. Šigut.

Rozhodčí: Kvítek – Lakomý, Pfeifer. ŽK: Elbel, Stříž, Bialek (všichni PRO). Diváci: 580.

Prostějov: M. Bárta – Ali-Abubakar (57. Pinc), Kušej, Bialek, Bartolomeu (76. Zapletal), Elbel, Kulig, Koudelka, Schaffartzik, Šumbera (90+2. Ščedryi), Stříž. Trenér: Pavel Šustr.

Opava: Lasák – Bílek, Gorčica (64. Haitl), Janoščín, Kopečný, Kramář, Macháček, Šigut, Ščudla (88. Dostál), Yunis (39. Rataj), Kadlec. Trenér: Roman West.