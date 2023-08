Prostějovské Eskáčko v pátém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podruhé v této sezoně padlo. Postarala se o to Vlašim, která až do začátku tohoto střetnutí měla na svém kontě ze čtyř zápasů stejný počet remíz. O jediný gól tohoto zápasu se postaral už v patnácté minutě devatenáctiletý Gambijec Ebrima Singhateh.

Neúspěšné snahy prostějovských fotbalistů o vyrovnání ve druhém poločase | Video: Deník/David Kubatík

Po několika šancích vyprodukovaných na obou stranách šli po čtvrthodině do vedení hosté. Postaral se o to Gambijec Ebrima Singateh, který po rychlém protiútoku využil rozhozenosti domácí obrany a překonal i Vejmolu. Vstřelená branka dodala vlašimským fotbalistům energii do žil a v dalších minutách to byli oni, kdo měl více ze hry. I přes trvající tlak si však nedokázali vytvořit odpovídající šanci, a tak se hra postupem času začala vyrovnávat. Další gól pak do konce první pětačtyřicetiminutovky už nepadl, a tak se šlo do šaten za těsného vedení Středočechů.

„Do zápasu jsme měli dobrý vstup. Byli jsme aktivní a dobře jsme k soupeři přistupovali. Před prvním gólem jsme ale udělali chybu, kterou soupeř využil. Jinak jsme ale sehráli dobrý první poločas. Všechno nám ale kazily naše vlastní chyby vzadu," říkal po zápase zklamaný prostějovský kouč Michal Šmarda.

Po změně stran žádná zásadní změna ve hře obou celků nepřišla. Prostějovským fotbalistům se sice nedala upřít snaha, ta však byla často zmařena zbytečnými individuálními chybami. A tak i ve druhé půli byla střelecky aktivnější Vlašim. Ani ona, ani domácí Hanáci už ale žádný další gól nevstřelili, a tak se hosté mohli radovat z nejtěsnější možné výhry a zároveň i z prvních tří bodů v této sezoně.

„Druhý poločas se odvíjel velmi podobně jako ten první. Snažili jsme se být trpěliví a čekat na šanci. Těch jsme si ale dnes moc nevytvořili a navíc jsme si to zase kazili špatnými přihrávkami dozadu, z čehož měl nové šance soupeř. Do budoucna se tak musíme vyvarovat zbytečných chyb v obraně a začít být efektivnější v útoku. Vlašimi gratuluji k vítězství," dodal Michal Šmarda ještě na závěr.

V příštím kole Hanáky čeká další tým, který zatím ani jednou nezvítězil. Vydají se totiž na východ Čech do Chrudimi.

1. SK Prostějov - FC Sellier & Bellot Vlašim 0:1 (0:1)

Branka: 15. Singhateh.

Rozhodčí: Vokoun – Hádek, Ježek. ŽK: Habusta, Jaroň – Šmiga. Diváci: 590.

Prostějov: Vejmola – Elbel, Jaroň (86. Gábriš), Bolf (78. Slaměna), Macháček (61. Silný) – Schaffartzik, Habusta (78. Bartoš) – Zapletal – Bartolomeu, Malec, Moučka (61. Koudelka). Trenér: Michal Šmarda.

Vlašim: Vágner – Labík, Kričfaluši, Breda, Heppner (78. Biegon) – Onije, Šubert (66. Toula) – Šmiga (90. Dostál), Beran (46. Šimeček), Nogha – Singhateh. Trenér: Martin Hyský.