Prostějovský forvard ve 24. minutě umístil zblízka do sítě přihrávku Jana Koudelky. V sezoně se trefil už popáté.

Bylo to zasloužené vedení. Velkou šanci si už předtím háčkováním ve vápně připravil Kopřiva, ovšem mezi tyče netrefil. Žák po gólu ještě jednou hlavičkoval těsně nad.

„Neměli jsme moc dobrý vstup do zápasu. Dalších 30 minut prvního poločasu však bylo dobrých. Měli jsme tam několik šancí na 2:0,“ řekl Šmarda. „Druhý poločas byl už jen ubojovaný,“ dodal střízlivě.

Po pauze to byl skutečně Žižkov, který sahal po gólu a vyrovnání. Zaskvět se musel minimálně dvakrát brankář Filip Mucha, který svými zákroky uchránil prostějovský náskok. Vyrazil Petrlákovu ránu zevnitř pokutového území i Batiojovu hlavičku.

Na druhé straně měl sice šanci Bartolomeu, ale ze solidní pozice pálil vedle. V prostějovském vápně to hořelo až do konce. Hosté v čele s trenérem Pulpitem se hodně čílili po pádu Nabijeva, ale o penaltě ve skutečnosti nemohla být řeč. „Soupeř po přestávce zjednodušil hru. Dostával míč hodně rychle nahoru. My jsme některé věci řešili strašně netakticky. Kluci měli snahu, ale nebylo to vyspělé. Nechávali jsme se snadno obejít. Odevzdávali jsme míče. Musím pochválit Filipa Muchu, který nás tam podržel,“ řekl Šmarda, který se mohl kolegovi Šmejkalovi, jenž se ocitl v karanténě, pochlubit tříbodovým ziskem. „Bylo to těžké utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli, trenér Šmejkal tady bohužel ze zdravotních důvodů nemohl být. Byli jsme ale na telefonu,“ prozradil Šmarda.

Prostějov čeká nyní reprezentační pauza a po ní ještě dva zápasy. Nejprve ve Varnsdorfu a poté doma s rezervou Sparty. „Trochu spočneme a připravíme se na poslední dva zápasy. Pokusíme se z nich vytěžit maximum,“ uvedl Šmarda.

V tabulce je Prostějov na šestém místě na baráž chybí jen dva body. „V celé lize je to velmi vyrovnané a opravdu jdeme zápas od zápasu. Uvidíme,“ usmál se Šmarda.

1. SK Prostějov – Viktoria Žižkov 1:0 (1:0)

Branky: 24. Žák. Rozhodčí: Švagr – Novák, Líkař. ŽK: Zapletal, Koudelka – T. Zeman. Diváci: 420.

Prostějov: Mucha – Urbanec, Schaffartzik, Schuster, Zapletal – Bartolomeu (78. Vichta), Jiráček, Kopřiva, Kušej (65. Stříž) – Koudelka (86. Bialek) – Žák. Trenér: Michal Šmarda.

Žižkov: Švenger – Koželuh (79. D. Richter), Sakala, Š. Gabriel, Řezáč (36. Nabijev) – Súkenník, Žežulka – Diamé (46. Petrlák), Batioja, Muleme – T. Zeman. Trenér: Martin Pulpit.