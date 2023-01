„Myslím si a doufám, že je to hráč, který nás posune hlavně v útočné fázi. Je schopen uhrát spoustu soubojů a dostat se do šancí. Za mě bude určitě posila,“ říkal Šustr na adresu Tomáše Malce, kterého tým už jako posilu představil.

V prostějovském dresu se objevil také Jakub Emmer, který je kmenovým hráčem Teplic. „Měli jsme ho tady na zkoušce. I když to byla krátká doba, tak potřebujeme typologicky jiného hráče, takže jsme zkoušku ukončili,“ komentoval prostějovský trenér.

V sestavě byl poprvé také slovenský stoper Šimon Gábriš a další dva testovaní borci David Moučka a Adam Vlasák.

Vytáhlý útočník pro Prostějov, přichází nejlepší střelec slovenské ligy

„Šimon hrál poprvé, protože studuje vysokou, potom byl na horách a zatím se adaptuje. Uvidíme, co z něj vyleze. V případě Moučky pak jednáme s Vyškovem, jakou formou by u nás mohl působit,“ prozradil Pavel Šustr.

Naopak zkouška končí pro Adama Vlasáka. „Je to určitě zajímavý hráč, ale abychom jej vzali teď k nám, tak musí předvést více než hráči, které tady na jeho post máme (Koudelka, Vlachovský, Bartolomeu, Píchal). A to tam úplně nebylo, takže v tenhle moment je to tak, že věřím, že bychom jej posunuli, ale zůstane zatím v mateřském klubu a my jej budeme sledovat v průběhu jarní části a v létě bychom se k tomu případně vrátili,“ objasnil.

Naopak Eskáčku chyběli Stříž, Schaffartzik, Bolf či Rolinek a také dlouhodobě zranění Pinc s Píchalem. „Nebylo to z taktických důvodů, ale všichni mají nějaké zdravotní problémy. Byly tam nějaké svalové trable, Schaffa má nakopnutý nárt, navíc jsme hráli v Karviné, kde umělka není nejnovější, tak jsme se rozhodli, že budou mít volno,“ popisoval šéf prostějovské lavičky.

Jedinou branku hostů dal střídající Jan Koudelka, který naskočil do hry ve druhé půli. V 78. minutě pak srovnával na 1:1. Karviná přitom šla do vedení jen několik sekund předtím.

FOTO: Zaplněný kotel Sparty. Na Sigmu v zimě dorazilo 7126 diváků. Najdete se?

„První půlku jsem byl méně spokojený než tu druhou. Byli jsme nejistí při bránění, soupeř nám dělal v rozehrávce problémy, my jsme nedokázali tak rychle reagovat, jak bychom měli. Potom jsme se zlepšili, přesto si myslím, že jsme měli vzadu dost okýnek, což by se nemělo stávat. Soupeř si vytvořil několik šancí. Celkově byl zápas na šance vyrovnaný,“ řekl k utkání Pavel Šustr.

Další duel má Prostějov na programu v pátek, kdy od 17 hodin přivítá na umělce v Olympijské ulici lídra MSFL Kroměříž.

MFK Karviná - 1. SK Prostějov 1:1 (0:0)

Branky: 77. Motyčka - 78. Koudelka.

Karviná - I. poločas: Ciupa - Soukeník, Krčík, Plesník, Žídek - Boháč, Budínský - Memić, Málek, Rezek - Vrba. II. poločas: Mrózek - Fukala, Teplan, Plesník (70. Krčík), Bielan - Jurga, Motyčka - Goj, Bartl, Rezek (70. Vrba) - Clement. Trenér: Tomáš Hejdušek.

Prostějov: Vejmola - Elbel, Bialek, Gábriš, Blahuta, Moučka, Mach, Kulig, Emmer, Malec, Vlasák. Střídali: Krynskyj - Omale, Koudelka, Vlachovský, Bartolomeu. Trenér: Pavel Šustr.

Navrátil měl střídat, pak vystřihl vyrovnání: Kritiků je milion, fanoušků málo