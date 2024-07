Na první gól si všichni přítomní museli počkat více než půl hodiny, nakonec se ale skutečně dočkali a postaral se o něj prostějovský Robert Bartolomeu, který na sebe natáhl dva obránce a pohotovou střelou zamířil přesně k tyči. A druhý přesný zásah přišel už za sedm minut a znovu do sítě za zády Patrika Jílovce. Po rohu se do míče opřel Patrik Slaměna a bombou o břevno se nemýlil.

A už dvě minuty po změně stran se skóre měnilo znovu. Po Vejmolově výkopu přes půlku hřiště se k míči dostal kapitán Jan Koudelka a po dvou rychlých kličkách zamířil pod břevno - 3:0. Čtvrtou prostějovskou trefu pak přidal v 65. minutě i Jakub Matoušek a zbytek utkání už byl čistě v rukou Hanáků.

„Začátek byl trochu kostrbatý. Zápasili jsme tak trochu s větrem a také kluzkým trávníkem. Po takové čtvrthodině se s tím ale hráči srovnali, trošku je možná nakoply i neproměněné šance soupeře, po kterých začali chodit do brejků a přišly i důležité góly. Zápas jsme měli ve své moci a to, co jsem od něj očekával, tedy dobrý pohyb, aktivita a náběhy, tak všechno z toho tam bylo v ne zrovna malé míře. To se mi samozřejmě v tomto teplém počasí líbilo. Navíc jsme neinkasovali. Nemohu tedy jinak, než být spokojený, popsal průběh střetnutí trenér Radim Kučera.

Jeho svěřence nyní čekají před ostrým startem Chance národní ligy, jak se druhá česká nejvyšší soutěž nově jmenuje, ještě dvě prověrky. Ta první přijde už ve středu v Kostelci na Hané proti devátému celku loňského ročníku MSFL z Frýdku-Místku a v sobotu v Uničově proti domácímu pátému týmu stejné soutěže.

„Zátěž jsme doteď rozdělovali tak, že jsme měli dva týmy. Podobně to ještě bude ve středu proti Frýdku a v sobotu v Uničově už budeme sestavu konečně finalizovat," uzavřel Radim Kučera.

1. SK Prostějov - FC Zlínsko 4:0 (2:0)

Branky: 31. Bartolomeu, 38. Slaměna, 47. Koudelka, 65. Matoušek.

Prostějov: Vejmola - Ševčík, Šindelář, Bielan, Lehovec, Slaměna, Matoušek, Jedlička, Lahodný, Bartolomeu, Koudelka. Střídali: Imider, Matocha, Vybíral, Trunda, Látal, Habusta, Zapletal, Kiška, Neuman, Cauan, Hrdlička. Trenér: Radim Kučera.

Zlínsko: Jílovec - Suchý, Galus, Gorčík, Kočiš, Weber, Prášek, Pak, Dostál, Rolinc, Zbránek. Střídali: Pernatský, Kadlec, Poulík, Mirvald, Waclavík, Frébort, Chikwudi, Malachy, Vintr, Yehor, Andres. Trenér: