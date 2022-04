K němu se postavil Muhamed Tijani a poslal Bártu na druhou stranu a hosté přeci jen vedli.

Už to vypadalo, že si náskok odnesou také do šaten. Jenže ve třetí nastavené minutě dokázal srovnat Robert Bartolomeu, kterého vyslal do samostatného úniku Vasil Kušej.

Nevšední střelec Bala: Musel jsem Honzu přemlouvat, aby mi přímák nechal

Ve druhé půli byli aktivnější spíše domácí. Do šancí se dostali Zukal, Bartolomeu a nebezpečně to zkoušeli také Kušej či Koudelka. Ani jeden se však neprosadil

Podobný osud jako v prvním poločase hosty však potkal v závěru utkání také domácí hráče. V devadesáté minutě totiž přišly o remízu. Hostům prvním venkovní vítězství od loňského srpna vystřelil Anis Mrsic, kterému k tomu stačilo pouze pár vteřin pobytu na hřišti.

V tabulce se tak Táborsko na Prostějov bodově dotáhlo a díky lepšímu skóre i vzájemnému zápasu jej přeskočilo. Eskáčko je nyní desáté a už v sobotu jej čeká duel na půdě čtvrté Líšně, která bojuje o účast v baráži. Navíc se svěřencům Daniela Šmejkala na venkovních hřištích vůbec nedaří a budou chtít prolomit sedmizápasovou sérii venkovních porážek. Duel startuje v 17 hodin.

1. SK Prostějov - FC MAS Táborsko 1:2 (1:1)

Branky: 45+3. Bartolomeu – 17. Tijani z pen. 90. Mrsic.

Rozhodčí: Starý – Slavíček, Cichra. ŽK: Bialek – Krch, Navrátil, Garčár. Diváci: 450.

Prostějov: Bárta – Bialek (74. Stříž), Zukal, Schaffartzik, Zapletal – Jiráček, Omale (46. Kopřiva) – Hönig (74. Amobi), Koudelka, Kušej – Bartolomeu. Trenér: Daniel Šmejkal.

Táborsko: Zadražil – Navrátil, Tusjak, Holiš, Javorek, Liepa, Vozihnoj (89. J. Šplíchal), Mezera, Kosek (90. Mach), Tijani (89. Mrsic), Robakidze (63. Krch). Trenér: Sergej Golubevs.