Vít Beneš, Martin Pospíšil a Jan Vodháněl. To byla trojice hráčů, která v rámci druhého kola Chance Národní ligy posílila béčko olomoucké Sigmy. V krajském derby proti Prostějovu to ale ke třem bodům nestačilo. Olomoučané sice v úmorném vedru přesahujícím 30 stupňů byli aktivnějším týmem, míč za záda Luďka Vejmoly však nedostali a museli vzít zavděk bezbrankovou remízou 0:0.

„Ti hráči to vzali směrem k Sigmě velmi poctivě. Jsou to borci, kteří už mají něco za sebou a vůbec se nechovali tak, že by snad byli nějak zhrzení. Dohodli jsme se s nimi tak, aby po celou dobu svého pobytu v béčku fungovali jako správné příklady pro mladé hráče," zhodnotil působení tří zvučných posil olomoucký kouč Miloslav Brožek.

Úmorné vedro

Dle očekávání si územní i střeleckou převahu drželi hráči domácích, o čemž asi nejlépe vypovídá poměr střel 10:1 a střel na bránu 4:0 v jejich prospěch. Nutno k tomu ale dodat, že ani oni si nevytvořili nic, co by přítomné diváky nějakým zásadnějším způsobem mohlo zvednout ze sedadel. Menší výjimkou byla 24. minuta, kdy se penalty dožadoval po údajném faulu ve vápně Muritala, sudí Doubrava však na bílý puntík neukázal a následně dal i žlutou kartu protestujícímu Leiblovi.

Hra už pak v úmorném vedru na kvalitě nezískávala, spíše naopak. V 83. minutě se do slibné příležitosti dostal mladý domácí Huňa, nebyl však při svém zakončení přesný. Hráči obou celků si tak po ukončujícím hvizdu podali ruce za bezbrankového stavu.

„Zápas měl svá specifika. V prvních 35 minutách na nás byla vidět velká snaha ve slušném tempu. Tam se asi zápas lámal, protože pak už to byl souboj o to, jestli si vytvoříme ještě nějakou další situaci z takového mírného tlaku, který nám stále zůstával. V mnoha situacích nám bohužel chyběla potřebná kvalita. Z výsledku jsme zklamaní, protože jsme dnes měli jednoznačně vyhrát. Týmu jsem ale za snahu poděkoval," pokračoval olomoucký lodivod dále už jen směrem k samotnému průběhu zápasu, po kterém si jeho celek připsal první bod do tabulky s negativním skóre 0:3.

„Tato soutěž je extrémně vyrovnaná a vyznačuje se důsledností v obraně. Zatím ani nikdo nemá dvě vítězství. To ale neznamená, že jsme dnes neměli ty góly vstřelit. Příležitostí jsme na to měli dost. Ještě je ale určitě dáme," uzavřel Miloslav Brožek svou řeč.

Kučera chválí defenzivu

Velice podobně pak přistoupil k hodnocení odehraného utkání i prostějovský kouč Radim Kučera, jehož svěřenci po dvou kolech odehraných ve Vyškově a Olomouci sice ještě stále neskórovali, na druhou stranu však ještě ani jednou neinkasovali.

„Nebyla to dnes žádná ofenzivní smršť, naopak se jednalo o velmi upracované utkání s důrazem na obranu. Obě defenzivy pracovaly velice dobře. Věděli jsme, že Sigma bude posílena o hráče z áčka, což je vždy velmi nečitelné. Poradili jsme si s tím ale velmi dobře a nepustili jsme soupeře do žádné stoprocentní šance. Hráli jsme dvakrát venku a navíc s týmy, které minule skončily na špici. Získali jsme z toho dva body, což je dost dobré. Od toho se musíme odrazit dál," řekl na pozápasové tiskové konferenci.

Sigmáci příští kolo odehrají znovu na domácí půdě, když na Andrově stadionu přivítají osmý celek minulé sezony z pražského Žižkova, Prostějovští zase na svém nově zrekonstruovaném stadionu přivítají loňského účastníka nejvyšší soutěže ze Zlína.

SK Sigma Olomouc B - 1. SK Prostějov 0:0

Rozhodčí: Doubrava - Ježek, Beneš. ŽK: Leibl, Vodháněl, Amasi – Lehovec, Slaměna, Lahodný, Habusta. Diváci: 714.

Olomouc B: Macík – Křišťál, Matys, Beneš, Leibl (77. Bednár) – Israel (46. Huňa), Fabiánek – Vodháněl (67. Proniuk), Pospíšil, Amasi – Muritala (67. Ikugar). Trenér: Miloslav Brožek.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík, Šindelář, Bielan (88. Zapletal) – Lahodný, Bartolomeu (67. Vybíral), Habusta, Koudelka (76. Slaměna) – Matoušek (88. Imider), Jedlička (67. Žák). Trenér: Radim Kučera.