Eskáčko zajíždělo v rámci páteční předehrávky 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřiště předposlední Opavy a cílem nemohlo být nic jiného, než konečně poprvé na jaře vyhrát venku a notně se díky tomu posunout k záchraně. Tyto plány se Šmardovým svěřencům vydařily jen z poloviny. Na Hanou si totiž vezou pouze bod, který je ovšem k vytouženému cíli taktéž lehce posunul. Na konečných 1:1 vyrovnával v závěru z penalty Robert Bartolomeu.

Hanáci zápas nerozehráli vůbec dobře. Už v páté minutě se totiž hezky uvolnil Samuel Šigut a přízemní střelou na zadní tyč otevřel skóre. Ve dvanácté minutě pak mohli Slezané svůj náskok ještě navýšit. Janoščín ale poslal míč hlavou těsně vedle.

„Do utkání jsme vstoupili podobně jako v Karviné. Nezachytli jsme vstup do zápasu. Nechali jsme se navést do středu a Opava z toho dala branku. To nás vyhodilo z tempa. Domácí byli na koni, měli šance. Dělali nám problém po stranách, my jsme byli od všeho daleko. Po zisku jsme byli nepřesní. Naše hra nebyla dobrá," načal své pozápasové hodnocení prostějovský kouč Michal Šmarda.

Potom přišly dva velké okamžiky Luďka Vejmoly. Ten nejdříve ve 22. minutě zlikvidoval pokus Kadlece a o dvě minuty později pak i hlavičku Cykala. Chvíli před poločasem pak neuspěl jak domácí Rybička, tak ani hostující Bartolomeu. Do šaten se tak šlo za těsného domácího vedení.

Po změně stran se střídaly šance na obou stranách, s muškou to ale už bylo o něco horší. V 69. minutě pak Opavští ukázali, že ač vedou, s náskokem 1:0 se spokojit nechtějí. Trenér Brožek totiž do hry vpustil dva čerstvé útočníky - Yunise a Rataje. Druhý gól však nedali a nakonec ještě inkasovali. Omale, který je v Opavě na hostování právě z Prostějova, totiž ve vápně fauloval Chvěju, k pokutovému kopu se v 82. minutě postavil Robert Bartolomeu a vyrovnal.

Své šance pak ještě spálili domácí Yunis a hostující Bartolomeu, na remíze 1:1 se už ale nic nezměnilo. Rozdíl mezi oběma celky je tak stále pětibodový a pokud zítra Třinec prohraje v Líšni, budou Prostějovští jistotě záchrany už opravdu velmi blízko.

„Pro druhý poločas jsme udělali dvě změny v sestavě, řekli jsme si, že máme padesát minut na to, abychom jsme něco s výsledkem udělali. Přišlo zlepšení. Měli jsme tam nějaké nebezpečné střely, přežili jsme stoprocentní šanci Opavy a pak z penalty srovnali. Závěr byl hektický. Šance byly na obou stranách. My jsme měli dobrou střelu Píchalem, kdy Opavu podržel brankář. Bod má pro nás velkou cenu," uzavřel Michal Šmarda.

SFC Opava - 1. FK Prostějov 1:1 (1:0)

Branka: 5. Šigut - 82. Bartolomeu (pen.).

Rozhodčí: Berka – Vodrážka, Žurovec. ŽK: Šigut, Omale, Rychlý - Schaffartzik, Píchal, Koudelka. Diváci: 1540.

Opava: Lasák – Cykalo, Helebrand, Janoščín, Kadlec – Šigut (69. Kopečný), Rychlý, Omale, Ščudla (48. Bílek) – Rybička (69. Rataj), Haitl (69. Yunis). Trenér: Miloslav Brožek.

Prostějov: Vejmola – Bolf (90+3. Zbožínek), Gábriš, Bialek, Blahuta (76. Vlachovský) – Schaffartzik, Bartolomeu, Stříž (46. Píchal), Koudelka, Rolinek (46. Chvěja) – Malec. Trenér: Michal Šmarda.