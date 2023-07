Prostějovské Eskáčko už má všeobecně neoblíbenou přípravnou fázi za sebou. V posledním přípravném zápase se mu navíc dařilo. Na stadionu v Holici, kde také odehraje celou následující sezonu, totiž porazilo jednoho z největších aspirantů na postup do nejvyšší soutěže, sestoupivší brněnskou Zbrojovku. Jediným přesným zásahem celého utkání se o to zasloužil v polovině druhého poločasu Tomáš Malec.

Po zápase 1. SK Prostějov - FC Zbrojovka Brno | Video: Deník/David Kubatík

„Byl to další kvalitní soupeř, který nás prověřil jak v obranné, tak i v útočné fázi. Občas nám sice lehce vázla kombinace, ale myslím si, že do nějakých vyložených šancí jsme soupeře nepouštěli. Naopak jsme měli dobré přechody vpřed, kde mi ale, musín se přiznat, stále chybí potřebná větší kvalita," hodnotil zápas prostějovský kouč Michal Šmarda.

Do vyložených šancí se nedostával ani jeden z celků, a tak svítily po úvodní pětačtyřicetiminutovce na ukazateli skóre dvě velké nuly. A svítily tam až do 67. minuty, kdy z rohu nejdříve napálil břevno Koudelka a na druhý pokus míč nasměroval už do brány Tomáš Malec.

Jihomoravané se pak hrnuli za vyrovnáním, zčásti dobrou prostějovskou obranou a zčásti vlastní nepřesností se ho ale nedočkali. Nejblíže mu byl v závěru Hladík, který však trefil pouze břevno. Hanáci si tak v druholigové generálce připsali druhé vítězství a přípravu zakončili s bilancí tří proher a dvou výher.

„Jsem rád, že jsme se po dlouhé době prosadili po standardce, ale závěr jsme měli jednoznačně zvládnout lépe. Měli jsme štěstí, že největší brněnská šance skončila na břevně. Samozřejmě si ale této výhry velice vážíme a doufám, že pro nás bude povzbuzením," pokračoval prostějovský lodivod.

Nyní už se ale všechny prostějovské myšlenky sbíhají k příští sobotě, kdy Eskáčko rozehraje nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti nováčkovi z pražského Žižkova. Zápas se bude hrát znovu na stadionu v olomoucké Holici už od 10.30 hodin.

„Rozebereme si tento zápas a samozřejmě i hru Žižkova. Podle toho složím i sestavu a budeme se už připravovat pouze na ten start," uzavřel Michal Šmarda.

1. SK Prostějov - FC Zbrojovka Brno 1:0 (0:0)

Branka: 67. Malec.

Prostějov: Vejmola - Elbel, Schaffartzik, Spáčil, Bolf, Zapletal,Habusta, Koudelka, Slaměna, Bartolomeu, Silný. Střídali: Moučka, Malec, Cienciala, Zelenka, Kaulfaus, Macháček. Trenér: Michal Šmarda.