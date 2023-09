Velice důležité vítězství si na své konto připsali fotbalisté prostějovského Eskáčka. V rámci desátého kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY totiž ve svém holickém azylu hostili z pozice předposledního celku tabulky poslední Varnsdorf a velice reálně jim hrozilo, že v případě prohry klesnou až na úplné dno. To se ale nestalo. Jediný gól zápasu totiž dokázal vstřelit Petr Jaroň, který je u nich na hostování z ostravského Baníku.

Momenty ze zápasu 10. kola FNL mezi Prostějovem a Varnsdorfem | Video: Deník/David Kubatík

„Jsem nesmírně šťastný. A to i za kluky a celý realizační tým. Tuto výhru jsme už extrémně potřebovali a tlak byl samozřejmě značný. Všichni se s ním ale vypořádali skvěle," pochvaloval si po skončení zápasu asistent trenéra Josefa Mazury Pavel Zavadil.

První půle odehrávající se za mírného deště příliš fotbalové parády nepřinesla. To ale neznamená, že by nenabídla zajímavé okamžiky. Ve čtrnácté minutě byl ve vápně faulován Elbel a sudí Všetečka ukázal nekompromisně na penaltový puntík. K exekuci se pak postavil Robert Bartolomeu, jehož pokus však zneškodnil gólman Vaňák. Nakonec ale přece jen odcházeli Hanáci do šaten s vedením. Postaral se o to ve 35. minutě Petr Jaroň, který technickou střelou z úrovně penaltového puntíku nedal brankáři Varnsdorfu šanci. Posledních deset minut první půle si už Eskáčko s přehledem pohlídalo.

„V první půli jsme měli skvělou organizaci a hráli jsme velmi pozorně. Bohužel jsme neproměnili penaltu, což se ale stává. I tak jsme ale hráli stále stejně a byli jsme odměněni gólem, který nám moc pomohl," pokračoval asistent nového prostějovského kouče.

Velice netradiční událost nastala na holickém trávníku čtrnáct minut po změně stran. Jakub Habusta totiž docílil druhého prostějovského gólu, který byl poté zrušen po asi již půl minuty trvající radosti jedním z asistentů s praporkem.

„Rozhodčí nám potom vysvětloval, že se snad jedná o nějaké nové pravidlo. Že když bránící hráč tečuje míč nechtěně, tak se píská ofsajd. Sám tomu moc nerozumím, ale musím to tak brát," pokrčil rameny.

Od té doby byli hosté ze severu Čech směrem dopředu dost nepříjemní, domácí obrana si ale s množstvím jejich pokusů poradila se ctí. Hanáci si tak připsali první výhru po dlouhých osmi kolech a celkově druhou v této sezoně.

„Mrzí mě trochu špatný vstup do druhého poločasu, kdy jsme se dostali pod tlak. I to ale v zápase někdy nastane a jsem rád, že to nakonec díky naší extrémní bojovnosti dobře dopadlo," uzavřel Pavel Zavadil.

Své varnsdorfské soupeře za sebou Prostějovští nechávají už o pět bodů a aktuálně jsou i mimo sestupové příčky. Zpátky je ale už zítra bude moci poslat béčko pražské Sparty, které čeká domácí souboj s Jihlavou. Jihlava se navíc stane v neděli 1. října dalším prostějovským soupeřem. Ještě předtím však povedou stopy svěřenců Josefa Mazury a Pavla Zavadila do Mladé Boleslavi, kde se ve středu v rámci šestnáctifinále MOL Cupu střetnou s tamním prvoligovým týmem.

1. SK Prostějov - FK Varnsdorf 1:0 (1:0)

Branka: 35. Jaroň.

Rozhodčí: Všetečka – Kubr, Pečenka. ŽK: Schaffartzik, Bartolomeu, Malec, Elbel – Firbacher, Kříž. Diváci: 421.

Prostějov: Vejmola – P. Jaroň (90. Gábriš), Spáčil, Elbel, Látal – Bartolomeu, Schaffartzik, Habusta, Slaměna (77. Macháček), Koudelka (63. Šimek) – Malec. Trenér: Josef Mazura.

Varnsdorf: Vaňák – Ambler, Kubista, Kouřil, Kosař (68. Podzimek) – Kříž (84. Omon), Samko – Zálešák (84. Švanda), Stránský (76. Hodek), Gembický (76. Dufek) – Firbacher. Trenér: Miroslav Holeňák.