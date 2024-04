Důležitý úkol v rámci boje o záchranu je splněn. Fotbalisté prostějovského eskáčka totiž v zápase 25. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hostili ve svém holickém azylu hráče Jihlavy a tři body po minulé prohře ve Varnsdorfu potřebovali doslova více než sůl. A mají je. Ke konečnému vítězství v poměru 3:0 jim vítězným gólem napomohl Ondřej Ševčík, který se na hřiště vrátil po předlouhém zranění.

Po zápase 1. SK Prostějov - FC Vysočina Jihlava

Hned ve třetí minutě však mohlo eskáčko prohrávat. Hostující Franěk ve velké šanci nasadil Muchovi kličku, následná střela však zamířila jen do boční sítě. A tak Hanáci za dalších deset minut trestali.

Po Koudelkově trestňáku a následném centru Bartolomeua si na míč naskočit Ondřej Ševčík a poslal hlavou svůj tým do vedení. Jednalo se navíc o první zápas tohoto zkušeného borce s prvoligovými zkušenostmi po několikaměsíčním zranění. Do posledního okamžiku se navíc nevědělo, zda do zápasu vůbec nastoupí.

„Řešili jsme to od středy. Řekl jsem Ondrovi, že bych si přál, aby hrál a on mi sám odpověděl, že chce. Čekali jsme pak až do posledního možného okamžiku, zda mi to potvrdí nebo ne. Po poločase pak za mnou přišel a řekl, že je úplně mrtvý a vypadal, že zkolabuje. Jeho účast na hřišti, jakožto zkušeného hráče, ale byla vzpruhou pro celý tým. Teď dostane dva, tři dny volno, ale věřím, že zdravotně to přežil," vyjádřil se ke stavu svého svěřence prostějovský kouč Radim Kučera.

Druhou standardku pak Prostějovští využili v minutě 28. poté, co Marek Mach nadzvedl letící míč a ten tak šel mimo dosah marně se natahujícího gólmana Soukupa. I přes nějaké další šance na obou stranách už pak stav 2:0 vydržel až do konce poločasu.

A ten pak trval skoro až do samotného závěru. Hráči Prostějova si své vedení zkušeně drželi a nepouštěli svého soupeře z Vysočiny do ničeho většího. A když už přece jen nějaký nebezpečnější míč do jejich šestnáctky zavítal, končil s železnou pravidelností v rukavicích jistého Filipa Muchy. Ve čtvrté minutě nastavení pak ještě obraně utekl Petr Jaroň a střelou ke vzdálenější tyči pečetil na konečných 3:0.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Jihlava změnila od posledního zápasu rozestavení a hrála velice dobře. My jsme na začátku přežili gólovou šanci a naštěstí se nám pak vydařily dvě standardní situace. Potom jsme si to už zkušeně drželi. Soupeř ale pořád hrozil. Byl nepříjemný a dotěrný. Jsem rád, že jsme v závěru dodali i třetí branku. Podle skóre to vypadá jednoduše, tak to ale vůbec nebylo. Doufám, že nás tyto body povzbudí do veledůležité koncovky sezony," vyjádřil se Radim Kučera ještě k průběhu hry.

A ono povzbuzení by se Prostějovu opravdu hodilo. Je totiž stále na předposledním, tedy sestupovém, místě, jen o bod za čtrnáctým Varnsdorfem a do konce sezony mu zbývá odehrát už jen pět zápasů. Ten první čeká Kučerovy svěřence už v sobotu 4. května na trávníku brněnské Líšně, na státní svátek ve středu 8. května pak do jejich holického azylu přijede Příbram.

1. SK Prostějov - FC Vysočina Jihlava 3:0 (2:0)

Branky: 13. Ševčík, 28. Mach, 90+4. Jaroň.

Rozhodčí: Orel – Pospíšil, Malimánek. ŽK: Šimek – Lacko, Šancl. Diváci: 450.

Prostějov: Mucha – Látal, Ševčík, Štěrba, Harušťák – Mach, Jaroň, Koudelka (89. Matocha), Šimek (90+3. Bednár), Bartolomeu (85. Slaměna) – Malec. Trenér: Radim Kučera.

Jihlava: Soukup – Piško, Vedral, Sládek – Chytrý (66. Svoboda), Pešek, Lacko (85. Sagna), Farka (85. Shudeiwa) – Šancl – Franěk (57. Selnar), Araujo-Wilson (57. Křehlík). Trenér: David Oulehla.