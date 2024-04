Vypadá to, že se prostějovské eskáčko začíná pomalu zvedat a utíkat tak sestupovým příčkám. Po minulé výhře na hřišti brněnské Zbrojovky si totiž doma poradilo i s třetím celkem tabulky - Táborskem. Všechno to v zápase 22. kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY otevřel vlastní gól hostů a uzavřela trefa Roberta Bartolomeua deset minut před koncem, díky které 30letý borec ukončil svůj dlouhý střelecký půst.

Oslava hráčů eskáčka po výhře nad Táborskem | Video: Deník/David Kubatík

„Klukům musím za jejich výkon hodně poděkovat. Samozřejmě jsme také rádi, že jsme doma potvrdili tu výhru z Brna. Porazili jsme navíc dva těžké soupeře," říkal po zápase spokojený prostějovský lodivod Radim Kučera.

Územní převaha byla sice už od prvních minut na straně hostujícího favorita, do vedení šli ale jako první Hanáci. Po centru Malce z levé strany si totiž Malijec Mamadou Kone srazil skluzem míč do vlastní sítě. Od té doby však tlak Jihočechů začal gradovat a devět minut před pauzou bylo poté, co se v šestnáctce nejlépe zorientoval Vladimír Zeman, vyrovnáno.

A ještě před přestávkou mohli být dokonce ve vedení. Po volném přímém kopu vyrazil velmi dobře chytající Mucha míč na tyčku a následně se hosté dožadovali penalty po údajné ruce. To však se sudím Volkem ani nehnulo, a tak se šlo do šaten za nerozhodného stavu.

„Ze začátku jsme hráli hodně dobře, ale jen do toho gólu. Poté jsme hřiště tak trochu vyklízeli. Táborsko lépe kombinovalo, bylo více na míči a využívalo každé možnosti zahrozit a my jsme byli nakonec rádi, že jsme dostali jen jeden gól," pokračoval prostějovský kouč.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Po změně stran se však obraz hry dost podstatně proměnil. Najednou to byli domácí, kteří měli více ze hry, trávili většinu času na polovině svého protivníka a vytvářeli si i brankové příležitosti. „O poločase jsme si něco řekli, trošku jsme to přeskupili a tím už jsme nedávali soupeři tolik prostoru. A čekali jsme, co se nám naskytne," popisoval Kučera.

A nakonec se Hanákům naskytla v 80. minutě šance, kterou proměnil Robert Bartolomeu, který se tak trefil poprvé od 5. září minulého kalendářního roku. „Je to pozitivní zpráva. Už v předchozích zápasech, jak proti Sigmě B, tak i v Brně, se Bart do šancí dostával a věřím, že touto brankou se může dostat znovu do pohody. Navíc tu situaci vyřešil opravdu dobře," okomentoval Kučera střelecké probuzení svého svěřence.

V posledních minutách se pak sice hosté snažili ze všech sil o vyrovnání, koncentrovaně hrající hráči eskáčka jim to ale nedovolili a připsali si tak už druhou výhru v řadě, která je katapultovala na třinácté místo, tedy mimo sestupové vody. Všechny tři týmy za nimi ale ještě jejich zápasy čekají. Žižkov s Kroměříží, kteří mají shodně o bod méně, se navíc střetnou spolu.

V příštím kole, které se netradičně odehraje už ve středu, se pak Kučerův výběr, znovu doma, střetne s dalším těžkým soupeřem. Bude jím ještě nedávný lídr a nyní druhým celek tabulky z Vyškova.

„Čeká nás hodně nabitý program a věřím, že budeme všichni v pořádku hlavně zdravotně. A myslím si, že druhá liga je strašně vyrovnaná a každý v ní může porazit každého. Jsme navíc na vlně a jen tak z ní seskakovat nechceme. Potřebujeme také body, protože nahánět to pak v posledních kolech je opravdu složité a nepříjemné," uzavřel Radim Kučera.

1.SK Prostějov - FC Silon Táborsko 2:1 (1:1)

Branky: 20. Koné (vl.), 80. Bartolomeu – 36. Zeman.

Rozhodčí: Volek – Kotík, Lakomý. ŽK: Štěrba, Mucha – 85. Šašinka.

Prostějov: Mucha – Bartolomeu (90. Šimek), Bednár, Habusta, Harušťák – Jaroň (90. Zapletal), Koudelka (76. Matocha), Látal, Malec – Matoušek (76. Slaměna), Štěrba. Trenér: Radim Kučera.

Táborsko: Pastornický – Bláha, Dordić, Kateřiňák, Koné – Novák, Plachý, Sojka (65. Varačka), Svatek (74. Šašinka) – Tusjak, Zeman (65. Osmančík). Trenér: Roman Nádvorník.