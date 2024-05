Důležité tři body zůstaly doma. Fotbalisté prostějovského eskáčka totiž v rámci 29. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zvládli domácí záchranářský souboj s o jednoho hráče oslabenou Opavou v poměru 3:1, když se v poslední desetiminutovce trefili Harusťák a Matoušek. Díky varnsdorfské výhře nad Příbramí navíc před posledním kolem vystoupili ze sestupového pásma.

Po důležitém vítězství prostějovkého eskáčka nad Opavou | Video: Deník/David Kubatík

Hanáci začali tento životně důležitý zápas skvěle a už v deváté minutě šli do vedení po rohovém kopu a přesné trefě Tomáše Malce. A i další vývoj nebyl pro Prostějovské zrovna špatný. V 21. minutě totiž uviděl po ostrém zákroku na polovině hřiště červenou kartu opavský Málek.

Od té doby se však tlak domácích trochu zadrhnul a do hry se dostali i Slezané. Stav 1:0 ale vydržel až do přestávky. „Ačkoli jsme hráli od 21. minuty v převaze, tak to pro nás bylo velmi složité, až svazující. Paradoxně jsme možná proti jedenácti hráli daleko lépe. Vůbec jsme se nedokázali dostat do tempa a Opava velice dobře působila tím, že nám Blechou přečíslovala střed a dokázala také mnohem lépe vyhodnocovat různé situace," popisoval po zápase jeho průběh prostějovský kouč Radim Kučera.

I po změně stran hosté ve své aktivitě nepolevovali a po devíti minutách se mohli společně se svým poměrně početným kotlem příznivců radovat. Po rohu se trefil Miloš Kopečný. Následovaly nějaké zajímavé šance na jedné i druhé straně, šťastnější ale nakonec mohli být Prostějovští. V 80. minutě zahrávali roh a sražený míč se odrazil příhodně na Jaroslava Harusťáka, který bez větších problémů umístil míč do sítě. O další tři minuty později přidal pojišťující třetí branku i Jakub Matoušek.

„Soupeř srovnal ze standardky a pro nás to bylo dost křečovité. V závěru se ale opavské oslabení projevilo a my jsme si pomohli druhou standardní situací. Je ale dobré si říct, že sice máme do posledního kola dobře nakročeno, ale ani zdaleka nemáme vyhráno," varuje prostějovský trenér. Jeho svěřenci totiž sice utekli ze sestupového patnáctého místa na čtrnácté, před posledním kolem, které odehrají na Žižkově, je ale jejich náskok na Příbram pouze dvoubodový.

Na úplný závěr pak Radim Kučera ještě informoval, že hráči teď dostanou delší volno: „Někdy si od sebe prostě musíme odpočinout. Je před posledním kolem a to už se stejně nic nenatrénuje. Celá jarní část byla pro nás velice těžká, každý je vyždímaný jak citron a to, že stráví pár dní v klidu s rodinou, může být jen ku prospěchu věci."

1.SK Prostějov - Slezský FC Opava 3:1 (1:0)

Branky: 8. Malec, 80. Harušťák - 53. Kopečný.

Rozhodčí: Hocek - Mokrusch, Dohnálek. ŽK: Ševčík - Kadlec. ČK: 19. Málek (OPA). Diváci: 720.

Prostějov: Mucha – Bartolomeu, Ševčík, Štěrba, Harušťák – Habusta (60. Matocha), Malec, Koudelka – Mach (77. Jamiu), Matoušek, Jaroň (60. Slaměna). Trenér: Radim Kučera.

Opava: Richter – Pejša, Janoščín, Málek, Ondráček (84. Hýbl), Omale (84. Kim), Blecha, Kadlec (84. Velička), Haitl (70. Rezek), Kopečný, Marzuq (70. Rataj). Trenér: Miloslav Brožek.