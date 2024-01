Fotbalisté prostějovského eskáčka rozjeli s několika novými tvářemi v sestavě, jako jsou Jakub Matoušek, Marek Matocha, Šimon Studený z juniorky a z hostování navrátivší se Fabrice Sami Badra zápasovou fázi zimní přípravy vítězstvím. V úvodním zápase Tipsport ligy s taktéž druholigovou Kroměříží to dlouho vypadalo na to, že hráči odejdou z hřiště bez vstřelené branky. V samotném závěru se však za domácí barvy trefili Smékal s Matouškem, a tak Prostějovští zvítězili poměrem 2:0.

Tipsport liga: Prostějov - Kroměříž (13.1.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

V první půli mohli přítomní diváci rozesetí okolo hřiště na ulici Olympijská v nepříjemné zimě sledovat spíše bojovnou hru z obou stran, k nějakémuzajímavějšímu zakončení však hráčům na hřišti stále něco chybělo. A tak se šlo do šaten za stavu 0:0.

„Myslím si, že to utkání mělo z naší strany v první půli dobré parametry a vytvořili jsme si dost šancí, ze kterých jsme mohli skórovat. I práce defenzivy se mi líbila," hodnotil těsně po skončení zápasu prostějovský kouč Pavel zavadil.

Druhá půle se pak většinu ze svých 45 minut odehrávala na prostějovské polovině. Hosté byli v tu chvíli aktivnější, do skóre však tento fakt propsat nedovedli. Naopak když se sem tam dostalo na útočnou polovinu eskáčko, dostalo se nejednou blízko skórování.

A nakonec se jim to i povedlo. V 84. minutě poslal hlavou svůj tým do vedení teprve sedmnáctiletý Marek Smékal a v 89. se prosadila svou bombou z vápna oposila z Olomouce Jakub Matoušek.

„V druhé půli jsme sice byli malinko zatažení, nakonec jsme ale dali dva góly díky perfektnímu dotažení šancí do konce. Na čem ale musíme zapracovat, tak to je komunikace a organizace hry. Máme za sebou ale teprve první týden se třemi tréninky," pokračoval Zavadil.

Ten byl také spokojen i s ostatními hráči, kteří Prostějov buď posílili, anebo přišli na zkoušku. „Jsem rád, že jsou všichni novááčci dobře nastavení a mohou tedy do týmu vnést něco nového. Ještě se k nám ale určitě někdo připojí. A já doufám, že co nejdříve, ať máme prostor na sehrání. Měl by to být určitě stoper a možná i ještě jeden obránce," uzavřel.

Další zápas odehrají hráči Prostějova znovu v rámci Tipsport ligy, když se v sobotu 20. ledna střetnou se svým rivalem - olomouckou Sigmou.

1. SK Prostějov - SK Hanácká Slávia Kroměříž 2:0 (0:0)

Branky: 84. Smékal, 89. Matoušek.

Prostějov: Vejmola - Kulig, Slaměna, Jaroň, Bolf, Látal, Zapletal, Porč, Mach, Studený, Koudelka. Náhradníci: Krynskij, Smékal, Sami, Matoušek, Matocha, Spáčil, Habusta, Gabriš, Bartolomeu, Malec. Trenér: Josef Mazura.