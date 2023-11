Prostějovské eskáčko uzavřelo podzimní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porážkou. Po nečekané výhře v Opavě přivítalo v holickém azylu nováčka z Kroměříže, se kterým prohrálo už podruhé. Zatímco na konci července dostalo venku klepec v poměru 0:3, nyní inkasovalo jen jednou. I to ale hanáckým slávistům stačilo na tři body. Jediným střelcem se stal bratr Petra Jaroně Marek.

Momenty ze zápasu 1. SK Prostějov - Hanácká Slavia Kroměříz + fandění hostů | Video: Deník/David Kubatík

„Jak z výsledku, tak samozřejmě i z výkonu jsem strašně zklamaný. Dnes jsme naprosto devalvovali skvělý výsledek z Opavy. Takhle ten zápas prostě vést nemůžeme," říkal po zápase evidentně zklamaný a naštvaný asistent prostějovského trenéra Pavel Zavadil.

První poločas, i vzhledem k terénu, žádnou nálož fotbalové krásy nepřinesl. Zato však přinesl brzký gól. Po centru do vápna v deváté minutě se míč dostal až k bratrovi Petra Jaroně Markovi a ten se nemýlil. V dalších minutách se domácí snažili o vyrovnání, jejich akce však troskotaly na nepřesnosti. S mnohými centry si buď poradili obránci, anebo si míč našel cestu do rukavic jistého gólmana Dostála. Ve 31. minutě se na druhé straně zaskvěl brankář Krynskyj, který vychytal soupeřovu stoprocentní příležitost. Do šaten se tak šlo za těsného kroměřížského vedení.

„Gól jsme dostali po individuální hrubici. Nevím, čím to je, jestli nekoncentrovaností, nekvalitou nebo ještě něčím jiným. Měli jsme také spoustu zkažených přihrávek, byli jsme velice nepřesní," pokračoval Zavadil.

Kdo by čekal, že druhá půle přinese domácí vzkříšení, které povede k tlaku a třeba i k vyrovnání či otočení skóre, musel být poměrně dost zklamaný. Eskáčko sice bylo mnohem více na míči a na Dostála létal jeden centr za druhým, ona pověstná kvalita však zůstala stejná, ne-li horší. Kroměřížský gólman tak mohl zůstat v klidu a po finálním hvizdu rozhodčí Adámkové mohl spolu se svými spoluhráči oslavit důležitou výhru.

„Na tréninku už asi čtyři týdny trénujeme centry a zakončení, ale bohužel. Dnes to byla brutální nekvalita. Do vápna se pak většinou jdeme jenom zúčastnit," kritizoval pak ještě své svěřence.

Prostějovští tak zůstali na svých patnácti bodech a zatím jsou čtrnáctí. Po podzimu ale ještě mohou skončit i hůře. Patnáctá Sparta B má jen o bod méně a poslední Varnsdorf ztrácí ještě jen o jeden méně. Oba celky budou hrát zítra.

Až do začátku března čeká soutěž zimní přestávka. Po ní Hanáci zamíří do hlavního města k souboji se svým tabulkovým soupeřem, béčkem Sparty. „Teď budeme mít do konce týdne pauzu a pak se budeme připravovat až do dvacátého. Následovat bude delší pauza, během které dostanou hráči individuální plány, aby byli začátkem ledna připraveni na začátek zimní přípravy," uzavřel Pavel Zavadil.

1. SK Prostějov - SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:1 (0:1)

Branky: 9. M. Jaroň.

Rozhodčí: Adámková – Kotík, Mikeska. ŽK: P. Jaroň, Šimek, Gábriš, Malec, Silný – Houser, Cupák, Matoušek. Diváci: 320.

Prostějov: Krynskyj – Slaměna, Šimek, Spáčil, P. Jaroň, Schaffartzik, Látal (46. Silný), Gábriš (86. Moučka), Bartolomeu (62. Zapletal), Malec, Koudelka. Trenér: Josef Mazura.

Kroměříž: Dostál – Zavadil, Cupák, Hrdlička (69. Gonçalves), Houser, Matoušek, Jeleček, M. Jaroň (55. Dočkal), Kudela (79. Stoklásek), Chwaszcz, Oulehla. Trenér: Martin Onda.