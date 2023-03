Po remíze s Varnsdorfem a prohře s olomouckým béčkem se prostějovští fotbalisté postavili na svém hřišti lídrovi z Příbrami. Ze začátku dokázali být svěřenci Pavla Šustra Středočechům rovnocenným soupeřem, po chybě ve vápně a následném inkasovaném gólu z penalty se však už vzpamatovat nedokázali. Neproměnili pak několik dobrých příležitosti a padli 0:2.

FNL: Prostějov - Příbram (18.3.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„V zápase jsme bohužel udělali dvě zásadní chyby. A šance, které jsme si vytvořili, jsme bohužel neproměnili. Dvakrát to na poslední chvíli hasil brankář a ještě jsme nastřelili břevno. Je to škoda. Kluci se snažili, ale dnes jsme to prostě nezvládli," hodnotil zápas prostějovský kouč Pavel Šustr.

V prvních několika minutách to vypadalo, že mají domácí hru pod kontrolou. Svému soupeři v podstatě nepůjčili míč, nevytvořili si ale žádnou větší šanci. Postupem času se ale Středočeši do hry dostali a v patnácté minutě po chybě Bialka a jeho následném faulu dostali výhodu pokutového kopu. K němu se postavil Tomáš Wágner a bezpečně otevřel skóre.

„Hlavně jsem vůbec nepochopil, co tam Dan udělal. Měl balon na noze a nepochopitelně si ho ještě pouštěl někam za sebe. Tyto věci je třeba v tomto typu utkání zjednodušit a nehrát si na krásný fotbal," zkritizoval prostějovský trenér svého svěřence.

Rychlé údery a Macíkův návrat s nulou. Sigma skolila Boleslav

Vyrovnat mohl pět minut před pauzou Schaffartzik, když se ocitl sám před Melicharem. Napálil však pouze jeho břevno. Příbram se pak prosadila podruhé pouhé tři minuty po změně stran. Jakub Zeronik se dostal sám před Vejmolu a přízemní střelou mu nedal šanci.

Hanáci se pak snažili ze všech sil s výsledkem ještě něco udělat, ale nakonec se jim nepodařilo skórovat ani jednou. Po prohře 0:2 se tak v extrémně vyrovnané tabulce dostali do situace, kdy mají na jedenáctém místě pouhý dvoubodový náskok na patnácté béčko Sparty. To navíc ještě čeká zítřejší domácí dohrávka proti Chrudimi.

„Soutěž je vzácně vyrovnaná, takže každý bod je velice cenný a nervozita může stoupat. Nemůžeme se na to ale vymlouvat. Hráči celou dobu ví, jaká je realita a musí se prostě naučit snášet tlak. Kdo se s tím nenaučí pracovat, nemůže delší dobu hrát profesionální fotbal. Snad se s tím nějak popasujeme," uzavřel Pavel Šustr.

1. SK Prostějov - FK Viagem Příbram 0:2 (0:1)

Branky: 16. Wágner (PEN), 48. Zeronik.

Rozhodčí: Všetečka – Leška, Cichra. ŽK: Bialek, Kulig. Diváci: 380.

Prostějov: Vejmola – Bialek (56. Píchal), Elbel (56. Gabriš), Kulig (78. Dano), Bolf, Schaffartzik, Koudelka, Bartolomeu (67. Chvěja), Rolinek (67. Blahuta), Mach, Malec. Trenér: Pavel Šustr

Příbram: Melichar – Čejka (90+2. Jahić), Fišl, Stropek, Sakala, Vokřínek, Petrák (90+2. Dudl), Langhamer (87. Sayed), Jeřábek, Wágner, Zeronik (80. Antwi). Trenér: Dušan Uhrin.