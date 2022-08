K utkání vůbec neodcestoval kvůli nemoci Vasil Kušej a další nepříjemnost přišla po půl hodině hry. V jednom ze soubojů si pochroumal achilovku prostějovský kapitán Jan Koudelka a musel střídat.

„Sám si řekl o střídání. Nemohl se pořádně zapřít, takže nebyl důvod ho tam nechat trápit,“ přiblížil Pavel Šustr.

A aby toho nebylo málo, tak těsně před přestávkou jeho tým inkasoval. Pískala se proti němu penalta za ruku Jana Schaffartzika. „Ale dalo se tomu předejít. Byli jsme nedůslední při rozehrávce soupeře, který dal míč z půlky za našeho obránce, pomalu jsme hráče dostupovali a že centr trefil Schaffu do ruky, to už je šťastná věc,“ popisoval prostějovský kouč.

Bojan Dordič nařízenou penaltu ve 44. minutě proměnil. Ve druhé půli se po chvilce snažil Pavel Šustr na vývoj utkání reagovat dvojím střídáním, ale ani po příchodu čerstvých hráčů se Prostějov do gólových šancí nedostával.

„Po prostřídání se obraz hry nezlepšil. Moje představa je taková, že střídající hráč by to měl ovlivnit. To se kluci musí naučit, že se na to musí dobře nachystat a myslím, že ne všichni chápou, že i role střídajícího hráče může být dost významná, jsou to mladí kluci, takže je potřeba s nimi pracovat, aby si to uvědomili,“ prozradil Šustr.

V 62. minutě se Varnsdorf tlačil do vápna hostů a Daniel Bialek soupeře fauloval. Druhá penalta proti Eskáčku. „Zbytečná. Hráč byl zády k naší bráně. Když už v tento moment dostupuji hráče, tak si musím být jistý, že mám míč. Dan to chtěl řešit tak nějak, nechci říct, zbrkle, ale každopádně to měl udělat chytřeji,“ popisoval Šustr.

Opět stejný střelec Bojan Dordič se znovu nemýlil a bylo to 2:0. Prostějov už v následující půl hodině utkání zdramatizovat nedokázal a s Varnsdorfem prohrál potřetí v řadě.

„Zasloužená porážka. Neřekl bych, že jsme byli herně horší, ale byli jsme horší v takových těch základních výkonnostních parametrech, jako je vyhrávání soubojů, sbírání odražených míčů a i v situacích, kdy jsme dostali možnost jít do protiútoku a měli jsme přečíslení. Nedokázali jsme tyto akce správně využít ani se dostat do zakončení. Tahali jsme za kratší konec,“ nebyl spokojený kouč.

„Měli jsme tam takové náznaky, spoustu získaných míčů uprostřed hřiště, ale situace jsme nedohráli. Vždycky tomu něco chybělo - předfinální nebo finální fáze. Tentokrát nám to prostě nešlo,“ dodal.

V dalším kole přivítá Prostějov v sobotu v 17 hodin v „derby“ béčko Sigmy Olomouc, které ještě neprohrálo a získalo ze tří duelů sedm bodů.

„Beru to jako každý jiný zápas. I když je to samozřejmě takové, nechci říkat, derby. Ale všichni hráči i trenéři se znají. Určitě se mezi sebou budou hecovat. Čekám, že to bude otevřené utkání nahoru, dolů. My máme týden, abychom zlepšili věci, které nám proti Varnsdorfu nešly. A jdou zlepšit hned. Neříkám, že ta fotbalovost, to je na delší dobu, ale minimálně to, že budeme daleko agresivněji pracovat a více běhat,“ uzavřel Pavel Šustr.

FK Varnsdorf - 1. SK Prostějov 2:0 (1:0)

Branky: 44. a 62. obě z pen. Dordić.

Rozhodčí: Radina – Kotalík, Hádek. ŽK: Žák, Samko, Richter – Pinc, Omale, Vlachovský, Bialek, Ali-Abubakar, Bartolomeu. Diváci: 720.

Prostějov: Krynskyj – Bolf, Elbel (78. Blahuta), Bialek, Schaffartzik – Bartolomeu, Omale (56. Kulig), M. Mach, Zapletal (56. Ali-Abubakar) – Pinc, Koudelka (35. Vlachovský, 78. Píchal). Trenér: Pavel Šustr