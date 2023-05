V rámci 27. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hostilo prostějovské Eskáčko na svém hřišti o účast v baráži bojující brněnskou Líšeň a jeho cíl byl jasný. Odčinit minulou potupnou prohru z Karviné a připsat si důležité body v boji o záchranu v soutěži. A obojí se povedlo! Na Koudelkův rychlý gól sice ještě Jihomoravané stačili zareagovat, po druhé brance toho samého hráče už to ale nedokázali.

Prostějov - Líšeň (13.5.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Důkladně jsme si rozebrali zápas v Karviné, řekli jsme si k tomu něco a jsem rád, jak na to mužstvo zareagovalo," řekl na pozápasové tiskové konferenci prostějovský kouč Michal Šmarda.

Vstup Hanáků do zápasu byl skutečně výborný. Už po čtyřech minutách vyslal zpoza vápna dalekosáhlou střelu Jan Koudelka a míč se od pravé tyče odrazil za Vajnerova záda. Už za pět minut však bylo srovnáno. Po standardní situaci se k odraženému míči dostal David Machalík a svou dělovkou nedal Vejmolovi šanci.

Oba celky si pak vyměnily po jedné dobré příležitosti a ve 28. minutě se domácí fanoušci mohli radovat podruhé. Bartolomeu našel svou přihrávkou znovu Koudelku, který svůj samostatný únik na brankáře chladnokrevně proměnil v další prostějovský gól. Do šaten se tak šlo za stavu 2:1

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Bohužel, i když jsme se zaměřili na to, abychom nedělali hloupé fauly, jsme právě po jednom z nich nabídli soupeři standardku a dostali vyrovnávací gól. Na chvíli jsme tedy vypadli ze hry, pak jsme ale udeřili podruhé. To nás znovu trochu postavilo na nohy," pokračoval prostějovský lodivod.

Druhá polovina už zhruba od 70. minuty byla ve znamení tlaku líšeňského favorita, který si však i přes řadu standardních situací a centrů do vápna žádné stoprocentní situace nevytvořil. V 83. minutě reklamovali Brňané po jedné ze střel ruku ve vápně, sudí Batík však nechal hru pokračovat. Ve zbývajícím čase už pak gól nepadl, a tak si Prostějovští připsali velice důležité vítězství.

Obrat. Sigma po jedenácti letech porazila Plzeň, rozhodl nováček v sestavě

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme hrát aktivně a hlavně moc nezalézat dozadu. Bohužel nepřišel třetí gól a soupeř nás v posledních dvaceti minutách poměrně zatlačil. Nakonec jsme to ale uskákali a vyhráli jsme. V naší situaci jsou to strašně důležité tři body," uzavřel Michal Šmarda.

Díky nim je nyní Eskáčko před patnáctým Třincem již o pět bodů. Šmardovy svěřence však nyní čeká dvojzápas na venkovních hřištích. V pátek se vydají na půdu nad propastí visící Opavy a ve středu pak do hlavního města na zápas s aktuálně pátou Duklou. Ročník pak uzavřou v neděli 28. května doma s posledním béčkem Slavie.

1. SK Prostějov - SK Líšeň 2019 2:1 (2:1)

Branky: 4. a 28. Koudelka – 9. Machalík.

Rozhodčí: Batík – Horák, Dohnálek. ŽK: Koudelka, Elbel, Gábriš - Otrísal. Diváci: 620.

Prostějov: Vejmola – Elbel (74. Blahuta), Bartolomeu, Bialek, Schaffartzik (85. Chvěja), Rolinek, Gábriš, Bolf, Moučka (44. Stříž), Malec, Koudelka (85. Píchal). Trenér: Michal Šmarda.

Líšeň: Vajner – Jeřábek, Sokol (69. Otrísal), Vandas (74. Zikl), Matocha (85. Weber), Polášek (69. Šumbera), Machalík (69. Laczkó), Pašek, Čermák, Lutonský, Černín. Trenér: Petr Maléř.