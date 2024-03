V rámci osmnáctého kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY došlo i na krajské derby mezi Prostějovem a B-týmem olomoucké Sigmy. Vzhledem ke stále ještě probíhající rekonstrukci prostějovského stadionu se znovu hrálo v olomoucké Holici a eskáčko, které bylo poslední, tři body potřebovalo opravdu více než nutně. A taky je získalo díky vlastnímu gólu zkušeného Vepřeka a přesnému zásahu svého kapitána Koudelky.

Po skončení krajského derby mezi prostějovským eskáčkem a béčkem olomoucké Sigmy | Video: Deník/David Kubatík

„V první řadě chci Prostějovu pogratulovat ke třem bodům. Myslím si, že z pohledu, že se jednalo o derby a v podstatě se hrálo i o šest bodů, měl ten zápas všechno. Bohužel jen ten konec pro nás vůbec není šťastný," říkal po zápase smutný kouč olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

Do zhruba 25. minuty se tempo zápasu odvíjelo spíše pod taktovkou olomouckého béčka, které hrálo většinu tohoto času na polovině svého soupeře a posílalo do prostějovské šestnáctky jeden míč za druhým.

Nic z toho ale nevzešlo, a tak eskáčko trestalo. Po centru Bartolomea si míč nešťastně do vlastní brány srazil Michal Vepřek a zanedlouho se do samostatného úniku vydal Michal Koudelka, který nasadil kličku vybíhajícímu Digaňovi a zvýšil na 2:0. Vývoj hry se pak úplně otočil a sigmáci mohli několikrát inkasovat i potřetí. To se ale nestalo.

Jedna věc však olomouckého lodivoda pořádně vytočila. Ještě za stavu 0:0, těsně před prvním gólem, došlo v prostějovské šestnáctce k tvrdému střetu mezi Štěrbou a olomouckým Filipem Slavíčkem, který pak o poločase musel střídat. Sudí ale pokutový kop neodpískal.

„Ze střídačky jsem to měl daleko, takže stoprocentně nevím. Jsem ale emotivní člověk a v momentě, kdy něco takového vidím, se snažím všechny emoce dát ze sebe ven. Filip si prostě krásně zasekl míč a pak mu tam někdo skočil pod nohy. Musíme se s tím ale holt smířit. Spíše je škoda těch nevyužitých nadějných šancí," vyjádřil se k této situaci Janotka.

Ve druhé polovině už Prostějovští pozorně bránili, vyráželi do brejkových situací a celkově si už své dvoubrankové vedení v poklidu uhlídali. K tomu jim dopomohla i druhá žlutá karta pro Jakuba Fabiánka, kterou uviděl po naprosto zbytečném faulu v 69. minutě. „Ty dva slepené góly nás na dlouho uzemnily. I tak ale kluky musím pochválit za to, jak i v deseti dokázali bojovat. Teď nám nezbývá nic jiného, než makat dál," uzavřel Tomáš Janotka.

Eskáčko si tak připsalo veledůležité tři body, které se nakonec v boji o udržení druholigové příslušnosti mohou ukázat jako klíčové. „Do zápasu jsme nevstoupili ideálně. Cítil jsem z hráčů nervozitu. Byli jsme všude pozdě a byli jsme i horší na míči. Na soupeři naopak šlo vidět, že jej povzbudila výhra nad Jihlavou. Pomohl nám ale šťastný první gól a po tom druhém jsme už byli ve všem mnohem jistější. Body jsme dnes potřebovali jako sůl a museli jsme do toho dát všechno. Hráči to skutečně odmakali a já jim za to děkuji," okomentoval průběh zápasu i trenér vítězů Radim Kučera.

Prostějov se tak dočasně odlepil z poslední příčky, když za sebe o bod dostal Varnsdorf. Severočechy však jejich zápas 18. kola teprve čeká. Béčko Sigmy pak zase zůstává na svých 23 bodech a zatím je dvanácté. Jak Kroměříž, tak i Žižkov ale také budou teprve hrát.

V příštím kole čeká prostějovské borce cesta do Vlašimi, olomouckou rezervu pak domácí souboj s lídrem z Vyškova.

1. SK Prostějov - SK Sigma Olomouc B 2:0 (2:0)

Branky: 27. Vepřek (vl.), 30. Koudelka.

Rozhodčí: Hocek – Kotík, Bureš. ŽK: Matoušek, Habusta, Koudelka – Fabiánek, Vepřek, Israel, Fabiánek. Diváci: 620.

Prostějov: Vejmola – Látal, Harušťák, Štěrba, Rudzan – Habusta, Bartolomeu (86. Šimek) – Matoušek (74. Slaměna), Koudelka (74. Mach), Jaroň (86. Matocha) – Malec (90. Jamiu). Trenér: Radim Kučera.

Olomouc B: Digaňa – Slavíček (46. Amasi), Vepřek, Elbel, Matys – Spáčil, Šíp (65. Zifčák) – Israel (65. Muritala), Fabiánek, Mikulenka (90. Cahel) – Hadaš. Trenér: Tomáš Janotka.