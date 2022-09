První poločas přitom žádnou předzvěst debaklu nenabízel. Hanáci šli do vedení ve 27. minutě, kdy se trefil Vasil Kušej a to bylo, co se změn skóre týče, všechno. Do šaten se tak šlo za stavu 1:0.

Po změně stran to pak ale přišlo naplno. Již po osmi minutách zvýšil na 2:0 Šimon Šumbera, za další tři minuty vsítil třetí branku Jan Schaffartzik a v 62. minutě skóroval počtvrté Jan Koudelka.

Sigma nezvládla přestřelku s Plzní. Sporné momenty šly proti ní

Se čtyřbrankovým vedením se ale prostějovští fotbalisté nespokojili. Po pouhých dvou minutách pohybu na hřišti totiž jejich pátý gól vstřelil Ghaňan Torfiq Ali - Abubakar. Zbytek zápasu se už dohrával pouze z povinnosti.

„Myslím, že ten krok správným směrem jsme udělali už v Příbrami. A dnes jsme udělali další. Jsou to sice stále jen malé krůčky, ale já věřím, že když je budeme dělat v každém zápase, který nás nyní čeká, budeme se posouvat tím správným směrem," pokračoval spokojený prostějovsý kouč.

Prostějov se tak vymanil ze sestupových vod a nyní zaujímá v tabulce 2. ligy desátou příčku s devíti body na svém kontě. Nyní čeká šustrovy svěřence třetí kolo MOL Cupu, ve kterém narazí na divizní Tasovice. V dalším kole FNL pak narazí na podstatně náročnější celek, kterým je aktuálně druhý Vyškov.

Tomáš Jáchym: Z našeho týmu mám super pocit, každý soupeř ale bude těžký

„Poháry jsou pořád stejné. V Tasovicích nás čeká bouřlivé prostředí a rozhodně tam nebude žádný prostor k tomu si s něčím zahrávat. Samozřejmě to ale z pozice druholigového týmu chceme zvládnout a pak se v klidu dva dny připravovat na Vyškov. Rozhodně si ale na nich nebudeme moci něco zkoušet," uzavřel Pavel Šustr.

1. SK Prostějov - FC Silon Táborsko 5:0 (1:0)

Branky: 27. Kušej, 53. Šumbera, 56. Schaffartzik, 62. Koudelka, 79. Ali - Abubakar. Rozhodčí: Dorušák - Hurych, Pospíšil. ŽK: Krynskyi, Omale, Mach - Bezpalec, Mezera, Nešpor. Diváci: 383.

Prostějov: Krynskyi – Blahuta, Schaffartzik, Bolf, Gáč – Šumbera, Omale (65. Pinc), Mach (57. Bartolomeu), Kušej (65. Ščedryj) – Koudelka (77. Zbožínek), Píchal (77. Ali-Abubakar). Trenér: Pavel Šustr.

Táborsko: Zadražil – Bederka, Navrátil, Mezera – Kopřiva (57. Liepa), Bezpalec, Plachý, Provazník (76. J. Šplíchal), M. Šplíchal (73. Tolno) – Babacar (46. Nešpor), Ledecký (46. Varačka). Trenér: Radoslav Kováč.