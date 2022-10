FOTO: Divoký závěr! Prostějov díky gólu v nastavení slaví senzační tři body

Neskutečný závěr proti favorizované Karviné předvedli v rámci dvanáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Prostějova. Nejdříve šli čtvrthodinu před koncem do vedení zásluhou Koudelky a poté, co hosté v 87. minutě vyrovnali, dokázali v nastavení utéct do brejku, který proměnil ve vítězný gól Zapletal. Domácí si tak po překvapivé výhře připsali veledůležité tři body, které jim dopomohly k vyhnutí se sestupovým příčkám.

12. kolo FNL: Prostějov - Karviná | Foto: Deník/David Kubatík