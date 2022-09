V prvním poločase se poměrně slušně zaplněný stadion Za Místním nádražím velké fotbalové parády nedočkal. Hráči obou celků se sice snažili, ale přesnost bylo něco, co na hřišti absolutně chybělo. Neudála se navíc ani jedna větší branková příležitost. A tak se stalo to, co bylo nevyhnutelné. Do šaten se odcházelo za bezbrankového stavu.

V druhém poločase už se oba týmy herně zvedly a tato skutečnost se promítla i do skóre. V 54. minutě otevřel skóre po dorážce do odkryté brány Michal Zapletal a za pouhých devět minut uťal hanácké nadšení Matyáš Kodýdek. V 75. minutě ještě domácí reklamovali penaltu, sudí Ulrich ji však neodpískal.

„Rozhodčí nám řekl, že byl blízko a viděl to výborně. Tak snad tomu i tak bylo," okomentoval tuto situaci Šustr.

„V příštích zápasech se budeme muset snažit bít o každý balon a pak někde v dálce by se mohlo objevit více fotbalu a většíklid hráčů. To zatím nemáme. Na druhou stranu ale kluky musím pochválit. Až na pár výjímek totiž pochopili, že musí dřít v každém souboji. To je základ toho, abychom mohli vůbec pomýšlet na nějaký lepší výsledek," pokračoval v hodnocení kouč Hanáků.

Utkání tak nakonec dospělo k dělení bodů. Prostějov jich má nyní na kontě pět a zaujímá v tabulce čtrnácté místo, Chrudim je se sedmi body devátá.

V příštím kole čeká prostějovské hráče Vlašim, která zatím nezískala ani bod. „Byl bych strašně rád, aby až odtamtud pojedeme, měla Vlašim i nadále nula bodů. Bude to ale znovu o přístupu," uzavřel Pavel Šustr.

1. SK Prostějov - MFK Chrudim 1:1 (0:0)

Branky: 54. Zapletal - 63. Kodýtek. Rozhodčí: Ulrich – Šimáček, Mojžíš. ŽK: Elbel, Bialek, Stříž - Kesner, Firbacher. Diváci: 680.

Prostějov: Krynskyj – Blahuta, Bialek, Schaffartzik, Elbel (46. Stříž) – Vlachovský (46. Zapletal), Mach (89. Gáč), Kulig, Kušej – Koudelka (87. Bartolomeu) – Píchal (64. Pinc). Trenér: Pavel Šustr.

Chrudim: Floder – Hašek, Jančura (81. Harušťák), Kesner, Řezníček – Vrána (90+2. Juliš), Záviška, Průcha, Skwarczek – Kodýdek (71. Kejř), Jedlička (81. Firbacher). Trenér: Radek Kronďák.