Tak tohle fotbalové drama mělo grády. Diváci, kteří zavítali na druholigový duel Prostějova s Táborskem, nemuseli litovat. Dva góly, čtyři červené karty, k tomu infarktové situace v závěru zápasu, které mohly strhnout vítězství na domácí stranu. Nakonec ale Prostějov v nové sezoně potřetí ze čtyř duelů remizoval. Tentokrát 1:1.

Fotbalisté Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Hloch

Prostějovští vstoupili do zápasu skvěle. Už ve 4. minutě otevřel skóre obránce Roman Bala, který zažívá premiérovou druholigovou sezonu. Po rozehraném rohu přišel nepříjemný centr do vápna a po lehké teči stopera, který do Prostějova přišel z Uničova, skončil míč v síti.