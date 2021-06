A tak nakonec mají Prostějovští se skládáním mužstva, které se pokusí o náročnou obhajobu třetího místa, více práce, než předpokládali. „Ale nebojím se toho,“ hlásí na startu letní přípravy nový trenér Jiří Jarošík.

Bývalý reprezentační záložník s bohatou hráčskou minulostí v zahraničních ligách vyrazil ke druhému tréninku se svými svěřenci na novotou zářící umělou trávu v Olympijské ulici. Se založenýma rukama pozoroval hru na zmenšeném hřišti. Víc chválil, než káral. Občas obecně, občas adresně. „Zatím se s týmem pořád seznamuju,“ přiznal s úsměvem „Je tu spousta nových tváří. Na trenérské práci je to asi to nejhorší, když jdete někam, kde nikoho neznáte. Ale věřím, že za pár dní všechny kluky dobře poznám a naladíme se na společnou notu,“ doplnil.

Chybí hroťák a záložník

Program přípravných zápasů:



26. června, 10.00: Slovácko – Prostějov (St. Město)

3. července, 14.00: Baník Ostrava – Prostějov (Havířov)

6./7. července: Uničov – Prostějov*

10. července: Zlín – Prostějov*

17. července, 10.00: Prostějov – Rosice

Pozn.: *ještě bude upřesněno

Dva nové muže si už přivedl. Prvním z nich je ofenzivní univerzál Vasil Kušej, kterého vedl už v Ústí nad Labem. „Měl jsem nabídku z Ústí i ze slovenské první ligy ze Seredi. Ale klíčovou roli hrál zájem trenéra Jarošíka. Když se ozval on, tak jsem neváhal,“ přiznal fotbalista, který prošel mládežnickými kategoriemi Drážďan, za které si zahrál i juniorskou bundesligu. Druhým novicem je středopolař Václav Uzlík. Jednadvacetiletý odchovanec Plzně hrál naposledy za Domažlice.

„Ještě nějaké hráče v zásobě bych měl. Ale uvidíme, jestli ještě bude možné, aby přišli. Potřebovali bychom hroťáka. Máme někoho vyhlédnutého a pracujeme na tom. Možná i pravého záložníka,“ naznačil své představy Jarošík, s jehož týmem trénuje také trio mladých hráčů Sigmy Olomouc – brankář Jakub Trefil a záložníci Daniel Grygar a Marek Hausknecht. Štěstí zkouší i pravý bek Marek Pittner, čtyřiadvacetiletý Slovák z Komárna, defenzivní záložník Denis Dziuba z Frýdku-Místku, křídelník Jakub Vichta z Uničova či obránce Josef Celba z Baníku Ostrava.

„Uvidíme, jestli se nám ještě někdo vrátí z testů. To by kádr určitě ještě zkvalitnilo,“ připomněl Jarošík, že zpět do Olomouce se vrátil autor sedmi gólů z minulé sezony Jakub Matoušek, útočník Tomáš Zlatohlávek či záložník Jiří Spáčil. „Uvidíme, jak se prosadí. Pokud by místo v kádru Sigmy neměli, jsme předběžně domluvení, že by zase byli u nás,“ řekl už před časem sportovní ředitel Ladislav Dudík.

„Tvoří se v podstatě nový tým. Je to podobná situace, jako když jsem přicházel do Ústí, odkud odešlo šest hráčů. Jak už jsem ale říkal dřív: Po tak úspěšné sezoně na to hráči i klub zkrátka mají nárok. Přeju klukům, aby se prosadili v první lize. Můžou ukázat cestu dalším,“ míní Jarošík.

„Pustíme se do práce, hlavní je, aby kluci na sobě makali a bavilo je to,“ dodal.

Problém by s tím být nemusel. Po první úterní fázi dokonce hráči žádali zkrácení pauzy mezi oběma tréninky. „Pracovat chtějí, to je jen dobře, tak jen aby jim to vydrželo,“ smál se Jarošík, jehož tým čeká pět přípravných zápasů. Třikrát nastoupí proti soupeřům z ligy, poprvé už v sobotu na Slovácku. „Zápasů je tak akorát. Potřebujeme i společně potrénovat, abych kluky dobře poznal a mohli jsme zapracovat na nějakých herních věcech. Na srovnání s první ligou jsem zvědavý, ale v utkání s těžkými soupeři se k tomu většinou tolik nedostanete,“ dodal Jarošík.