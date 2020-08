„Když jsem dorazil na první zápas přípravy do Uničova, a když v prvním poločase hráli kluci, kteří přišli na zkoušku, tak kromě trenéra jsem znal ještě gólmana a ještě jednoho stopera,“ pobavil předseda klubu František Jura, když komentoval letní průvan v kádru.

Ten opustili veteráni Karel Kroupa a Jan Polák, ale také další zkušení hráči jako Lutonský, Pašek či Biolek. Hostování skončila Slaměnovi a Stáňovi, novou smlouvu nedostal ani Rolinc.

„Tvoříme v podstatě nový tým. Ale věděli jsme o tom. Bylo jasné, že přijde doba, kdy starší hráči skončí nebo budou muset odejít,“ uvedl Jura.

TÝM S NÁBOJEM

A tak Prostějov vítá nová jména. Obránce Šimona Šmehyla ze Sokolova, Romana Balu z Uničova, Athanasiose Fokaidise, který prošel mládežnickou akademií v Karviné a naposledy působil na Slovensku v Komárně, nebo nigerijského mladíka Salomona Omaleho.

„Je to výzva. Stavět nový tým je zajímavá práce, která ale má své výhody i nevýhody. Přišlo hodně nových hráčů a nevíme, co přesně to udělá,“ přiznává trenér Pavel Šustr.

„Měli jsme čas hráče si aspoň trochu otestovat a poznat je. Chceme hráče, kteří budou pracovití a budou mít v sobě touhu zlepšovat se a posunout se výkonnostně dál,“ prohlásil kouč.

„Věřím, že když nic jiného, tak budeme mít běhavý, pracovitý tým, který bude mít náboj. Zatím nám chybí větší vyhranost a zkušenost, což je logické, vzhledem k tomu, že většina kluků je mladá a hraje spolu teprve krátce,“ dodal Šustr, jehož tým v přípravě remizoval s Uničovem 1:1, porazil 6:0 Otrokovice a překvapivě zvítězil 2:1 na hřišti prvoligového Zlína 2:1.

„I když jsme vyhráli, tak přece jen nám chyběl v zápase větší odvaha a možná suverenita. Jak už jsem o tom ale mluvil, je to pochopitelné,“ řekl Šustr. Generálku odehraje Prostějov o víkendu v Olomouci proti Sigmě (sobota, 17.00, Andrův stadion).

Navzdory mnoha změnám nejsou víle vedení malé. Chce skončit v horní polovině tabulky. „Mé osobní cíle jsou stejné. Jsou náročné, to ano. Ale kdybychom si dali nižší, tak nebudeme pracovat tak, jak bychom chtěli. Když dobře soutěž dobře rozjedeme, tak věřím, že je budeme schopní naplnit,“ prohlásil trenér odhodlaně.

DO ČTYŘ LET BOJ O LIGU?

V dlouhodobém horizontu totiž prostějovský klub nechce stát na místě.

„Chceme se posouvat a ne hrát každý rok o záchranu, nebo ve středu tabulky. To by nás nebavilo,“ řekl předseda Jura.

„Během následujících 4 let chceme začít pracovat na rekonstrukci stadionu a pak se pokusit o horní příčky tabulky a třeba i o ty barážové,“ dodal.

Zatím je Prostějov ale teprve na začátku cesty. První soutěžní zápas odehraje v sobotu 22. srpna proti Blansku, které vede bývalý prostějovský kouč Oldřich Machala.