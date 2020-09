"Vše bude záležet na dalším vývoji situace a volných termínech," oznámil stručně prostějovský klub.

Vlašim už kvůli nákaze v mužstvu nehrála před týdnem utkání v Třinci. Výskyt viru byl následně odhalen také u B-týmu a mládeže – konkrétně u dorostu a starších žáků U14 a U15. Klub proto přijal veškerá doporučení a nařízení příslušných orgánů.

To znamená, že všichni členové jsou od minulého pátku v desetidenní karanténě, která tak potrvá do pondělí 21. září.

Prostějov kvůli covid-19, ovšem v jiných souvislostech, nehrál ani v týdnu, kdy mělo být na programu 2. kolo MOL Cupu. Třetiligové Velké Meziříčí však ze soutěže dobrovolně odstoupilo, protože se klub nechtěl podrobit povinnému testování na koronavirus. Soupeři druholigových a prvoligovým týmů jej mají před pohárovými zápasy nařízeno a bez něj nemohou hrát.

"Rozhodně by nám to utkání pomohlo v rámci vytížení hráčů, kteří tolik nehráli. Realita je ale taková, jaká je. Kluby z nižších soutěží nechtějí hrát z jasných důvodů, takže není co řešit,“ uvedl trenér Prostějova Pavel Šustr.