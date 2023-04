V rámci 21. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se fotbalisté Prostějova střetli s celkem Vlašimi a cílem nemohlo být nic jiného, než po čtyřech ztrátách už konečně vyhrát. To se ale absolutně nepodařilo. Soupeř ze středu Čech totiž na hřišti naprosto dominoval snad ve všech herních činnostech a postupně nasypal za Vejmolova záda čtyři góly. Hanáci se oproti tomu neprosadili ani jednou a jsou už opravdu nepříjemně blízko sestupovým příčkám.

Prostějov - Vlašim | Foto: Deník/David Kubatík

„O zápase toho moc říkat nebudu. Byla by to akorát velká spousta sprostých slov. Vždyť my jsme dnes do hry nedokázali dostat ani ten základní princip fotbalu, což je touha rvát se o výsledek. Přitom po celý uplynulý týden jsme se v tomto duchu chystali," soptil na pozápasové tiskové konferenci prostějovský kouč Pavel Šustr.

Skóre se poprvé měnilo už ve třinácté minutě, kdy Luďka Vejmolu poprvé překonal Filip Horský. Od té doby už trvala vlašimská dominance a klidně mohl být výsledek po prvním poločase úplně jiný, než jen 0:1.

Domácí kouč vyměnil před začátkem druhého poločasu hned čtveřici hráčů, obraz hry se ale příliš neměnil. A začalo se to postupně projevovat i na výše zmíněném skóre. V 58. minutě zvýšil hostující vedení Antonín Svoboda, v 69. na něj navázal Jan Suchan a v 88. si pak míč srazil do vlastní branky Daniel Bialek. Výsledek 0:4 na světelné tabuli tak mluvil za vše.

„Mluvil jsem už s panem Jurou i se samotnými hráči. Řekl jsem jim, že pokud ze sebe nedokážou vyždímat alespoň kousek snahy, já s tím nijak pohnout nemohu. Panu Jurovi jsem pak nabídl svou rezignaci. Domluvili jsme se, že pokud nevyhrajeme v Táborsku, končím," konstatoval.

V současnosti je Prostějov na třinácté pozici a na patnácté sestupové místo má náskok už jen dvoubodový. Zmínit se musí i to, že obě béčka pražských S, která sestupové pozice okupují, mají ještě jeden zápas k dobru.

„Není to tak, že bych chtěl utíkat z boje, ale musí prostě do kabiny přijít nějaký impuls. Kdyby byl ten impuls na mě, tak by tady zítra už dobrých osm hráčů nebylo. Bohužel to tak ale nefunguje. Prostějov potřebuje výsledky, aby zachránil druhou ligu a mohl pokračovat dál ve svých plánech, mezi které patří i stavba nového stadion a zlepšení vlastní image. Vypadá to ale, že hráči si to vůbec neuvědomují," dodal ještě na závěr Pavel Šustr.

1. SK Prostějov – FC Sellier & Bellot Vlašim 0:4 (0:1)

Branky: 13. Horský, 58. Svoboda, 69. Suchan, 88. Bialek (vl.).

Rozhodčí: Volek - Žurovec, Pospíšil. ŽK: Bialek - Horský. Diváci: 370.

Prostějov: Vejmola – Kulig, Bolf (46. Blahuta), Schaffartzik (46. Vlachovský), Gouamene, Rolinek (46. Chvěja), Gábriš, Bartolomeu, Malec (46. Bialek), Mach (70. Moučka), Koudelka. Trenér: Pavel Šustr.

Vlašim: Vágner - Vala (78. Janda), Vilotič, Halinský, Horský - Smejkal (70. John), Onije, Křišťan, Suchan (85. Nogha), Rigo - Svoboda (78. Biegon). Trenér: Martin Hyský.