Z Prostějova zamířil na první ligovou štaci do Teplic. Filip Mucha se však na Stínadlech naplno neprosadil. Odchytal během dvou sezon 16 zápasů, poslední však v květnu minulého roku. Proto v zimě hledal jiné angažmá. V jednání byl ligový Zlín, momentální lídr druhé ligy Dukla či Zbrojovka Brno. Mucha nakonec zvolil Eskáčko, kterému chce pomoci se záchranou ve F:NL.

Po utkání Prostějov - Vyškov | Video: Michal Muzikant

Původně to vypadalo, že přesun do Prostějova nevyjde. Jak to probíhalo?

Bylo tam více variant, byly tam týmy jako Dukla, Brno, Zlín… Nakonec jsem se pár dní před koncem přestupového období rozhodl pro Prostějov. Bylo to hlavně z toho důvodu, že jsem chtěl chytat a cítil jsem, že v Teplicích to nevypadá. Zároveň jsem chtěl pomoci týmu, který mě do ligy dostal. Nakonec jsme se domluvili a do léta jsem tady, potom se uvidí.

Co jste si říkal, když jste chtěl chytat a začínal jste jako dvojka?

Mně to říkal trenér už, když jsme se viděli poprvé, že jsem přišel na poslední chvíli a začátek nechá tak, jak to měli. Nezbylo mi nic jiného, než čekat na šanci, která po třetím kole přišla. Den před zápasem s Chrudimí mi řekl, ať se nachystám, že jdu do branky. Doteď se nám dařilo, bylo to super a teď nás čeká důležitý zápas, který musíme zvládnout.

Start nebyl úplně ideální, hned jste dostal proti Chrudimi čtyři góly.

Bylo to nepříjemné, hráli jsme od dvacáté minuty v deseti. Zápas se nám nepovedl, ale hodili jsme to za hlavu. Zvládli jsme dva těžké zápasy, ale teď jsme to s Vyškovem nezvládli, což je škoda, mohli jsme si hrozně moc pomoct.

V první půli jste ve středu proti Vyškovu předvedl dva dobré zákroky. Věřil jste, že to díky nim můžete zlomit?

Určitě. Poločas jsme uhráli na 0:0, druhý jsme věděli, že budeme hrát proti deseti. Věřili jsme, že to zvládneme za tři body nebo minimálně za jeden. Bohužel, jedna standardka a 0:1.

Co tam u toho gólu bylo špatně?

Byla tam zbytečná ztráta, z toho standardka. Možná potom faul na Habustu, který chtěl míč z vápna odkopnout, ale nevím, nechci to hodnotit, neviděl jsem to. Hráč tam potom vyplaval sám a trefil to. Smolný gól. Byla to jejich jediná střela na branku ve druhé půli.

Zdroj: Michal Muzikant

V závěru jste tam měl ještě nepříjemný souboj. Jste v pohodě?

Šel jsem do něj na poslední chvíli, srazili jsme se, on mě kopl do boku, pak to dorážel a já jsem tam šel naslepo. Naštěstí mě trefil, ale blbě. Mám trošku převrácený palec, ale zápasy jdou teď rychle za sebou, tak snad to bude dobré.

Když se vrátíme k angažmá v Teplicích, proč to nevyšlo?

Přišla změna trenéra a ten si to vyhodnotil a nedal mi vůbec šanci. Chytal jsem jen baráž, když Grigar dostal červenou. Tu jsme zvládli dobře, přesto jsem další sezonu nezačal, takže jsem měl v hlavě, že chci jít někam, kde budu chytat. S vytížením jsem nebyl spokojený a nechtělo se mi čekat v lize na lavce. To raději půjdu sem a budu chytat.

Co vám dalo?

Byla to moje první ligový štace. Bylo to super, je obrovský skok mezi první a druhou ligou. Ať už zázemím, kvalitou. Ve všem je to jiné. Doufám, že jsem teď ve druhé lize jen na půl roku, že se do ligy za dva měsíce vrátím. Ambice jsou se vrátit. Ale uvidíme, nechávám to otevřené, třeba se domluvím tady. Nejsem nikde domluvený a všechno budu řešit až po sezoně.

Splnil jste si už sen, že jste si ligu zachytal?

Na jednu stranu ano, ale na druhou vím, jaké to je být v lize a chtěl bych se tam vrátit.

Co byste z Teplic vypíchl?

Zachytal jsem si velké zápasy. Chytal jsem na Spartě, na Slavii, v Plzni. Hrát na Spartě před těmi sedmnácti tisíci lidmi, to je paráda. To se vám ve druhé lize nestane. Bylo to nádherné. Stejně tak, když jsme hráli doma s velkými kluby, tak bylo přes deset tisíc. Je to o té atmosféře, média kolem toho a všechno je na jiné úrovni.

Poprvé jste byl daleko od domova, jaké to bylo?

Bylo to zajímavé. Bydlel jsem sám, sám jsem si musel prát, vařit a tak. Na jednu stranu to bylo složité, na druhou jsme měli výbornou partu. I když jsem zápasů neodchytal tolik, tak na to vzpomínám v dobrém. Teplice jsou hodně fotbalové město. Stadion i všechno tam bylo na vysoké úrovni. Teď jsem i rád, že jsem se vrátil domů blíž k rodině a jediný cíl je záchrana.

Kdyby Prostějov sestoupil, bral byste to i jako osobní prohru, že jste se mu vrátil pomoci a ono by to nevyšlo?

Osobní prohra nevím. Situace tady byla těžká už před příchodem. My si nepřipouštíme, že bychom padali. Pořád věříme, že to nastartujeme. Proti Vyškovu to byl zápas blbec, gól bychom nedali, kdybychom hráli doteď. Měli jsme to ale dohrát alespoň na 0:0 a bodovat. Už to nevrátíme. Ve Varnsdorfu se nám to stát nesmí.

Zdroj: Michal Muzikant

Chytal jste také za HFK Olomouc. Jaké to pro vás je nastupovat opět na holickém stadionu?

Byl jsem tady už v dorostu. Pak jsem plynule přešel do mužů, bylo to moje první angažmá v dospělém fotbale. Znám to tady, jsou tady pořád někteří stejní lidé, jen mě mrzí, jak klub dopadl. Bylo to tady vždycky hezké, krásný klub, ale teď to není ono. Vzpomínám na to rád, navíc jsem z Olomouce a mám to kousek.