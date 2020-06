V Prostějově se hrál zápas jako řemen. Domácí prohráli první poločas. Jedinou branku vstřelil Adam Vlkanova, který dostal míč za obranu a uklidil ho přesně k tyči.

To důležité ale z prostějovského pohledu přišlo po přestávce. Nejdřív spálil obrovskou šanci Píchal. Stáňu ještě vychytal gólman Vízek a prostějovský křídelník měl za úkol dorazit balon hlavou do sítě, ovšem selhal.

V 58. minutě už ale fanoušci jásali. Výstavně se trefil z dálky Michal Stříž. Projektil z jeho levačky skončil neomylně v šibenici. Brankář Vízek byl odsouzen do role diváka.

V 65. minutě už Prostějov vedl. Ze strany po pěkné rychlé akci postupoval na branku Lutonský, obstřelil Vízka, ale do cesty se míči postavila tyč. Hradečtí obránci ovšem nedokázali odpravit míč do bezpečí, za což zaplatili. Píchal se opřel do balonu a s pomocí spojnice břevna a tyče dostal míč do sítě.

Vstřelil tak vítězný gól, přestože šancí na obou stranách bylo ještě dost. Hned minutu nato orazítkoval břevno na druhé straně střelou z voleje Prekop. I Prostějov ještě jednou trefil brankovou konstrukci. Koudelkův kroucený pokus znovu skončil na břevně. Nejlepší hráč Hanáků na jaře pak spálil ještě jednu příležitost, kterou mu připravil dorostenec Petr Kovář.

Hradec toužil alespoň po bodu a mohl ho získat v nastavení. Na noze ho měl Adam Vlkanova, ovšem brankář Filip Mucha byl proti a brilantním zásahem uchránil Prostějovu cenné vítězství.

1. SK Prostějov – FC Hradec Králové 2:1 (0:1)

Branky: 58. Stříž, 65. Píchal – 21. Vlkanova. Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka. ŽK: 32. Pernackyj, 34. Šteigl, 50. Bialek, 71. Biolek – 39. Martinec, 54. Urma, 59. F. Čech. Prostějov: Mucha – Biolek, Bialek, Schuster, Stříž – Slaměna, Pernackyj, Zapletal (46. Lutonský) – Koudelka (90+5. Ircing) – Šteigl (46. Stáňa), Píchal. Trenér: Pavel Šustr.

Hradec Králové: Vízek – Donát, Zbrožek, F. Čech, Urma – Jukl, J. Rada (68. Kateřiňák), Samko (68. Soukeník) – Vlkanova, Martinec, Prekop (68. Firbacher). Trenér: Zdenko Frťala.