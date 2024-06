Celou sezonu hodnotí jednotlivá kola bývalý profesionální fotbalista David Kobylík ve své rubrice Střípky Davida Kobylíka. V momentální přestávce se poohlídl za celkovým ročníkem Sigmy Olomouc. Co bylo špatně, jak ji hodnotí, kdo jej zklamal a podobně. Jak věří novému kouči, co musí klub z Hané změnit a jaká bude Sparta bez Priskeho?

Jak hodnotíte sezonu Sigmy?

Podzim byl úspěšný. Jaro velké zklamání. Soutěž byla vyrovnaná, byli jsme navrchu, ale mužstvo se na jarní část špatně připravilo. Mělo obrovské fyzické problémy. K tomu šla dolů i psychika, když se nevyhrávalo a nebyla kondice, tak už se to nepovedlo nastartovat. Nebyl prostor. Promrhala se zimní příprava. Z toho by se těžko dostávaly i jiné týmy. V Sigmě to bylo všechno se vším, dalo se dohromady spoustu negativních věcí. Ovlivnily to už věci z konce podzimu ze zápasu s Plzní, kdy unikly věci z kabiny. Kluci nebyli blbí, věděli, kdo jak hýbe mužstvem. Nebylo to, že by najednou zjistili, že do toho trenérům někdo kecá.

Jak zpětně vnímáte odvolání kouče Jílka a jeho nahrazení do té doby asistentem Jiřím Saňákem?

Říkal jsem to už, když se to stalo. Sportovní ředitel Ladislav Minář se dostal pod takový tlak, že musel odvolat trenéra Jílka. Byla to spontánní reakce, nebylo to plánované. Jiří Saňák pak byl jediným řešením, koho na volný post dosadit. Zpětně to beru tak, že jsem čekal, že něco změní, přinese nové věci, ale potvrdilo se, že to dělali s Václavem Jílkem spolu, nové věci tam nebyly a nepodařilo se mu změnit téměř nic. Trošku se potrénovalo, to je pravda, byl tam úvodní elán, ale jaro se končilo v ještě horším stavu. Úplně odevzdaný dvojzápas s Hradcem Králové. To ale nebylo o trenérovi, ale o hráčích, kteří byli dole.

Celkově tedy tu špatnou půl sezonu přičítáte tomu, že se nabalilo několik negativních věcí?

Přesně. Z toho se nešlo odrazit. Špatně natrénováno, mužstvo přestárlé, hráči z formy, někteří tam ani nemají co dělat a do toho negativní atmosféra okolo klubu. Všechny tyhle vjemy dohromady. Nedivím se klukům, že byli dole. Místo toho, aby odrazili kritiku, nenatrénovali. To se ale vědělo dlouhodobě. Každý, kdo z tohoto klubu odcházel, říkal se tady pod trenérem Jílkem příliš netrénovalo. To se všeobecně ví. Největší úspěch udělal, když mu jeho předchůdce Radoslav Látal natrénoval mužstvo, i když Látal by asi neuhrál zápas se Sevillou tak jako Jílek. Látal tady hráče dva roky cepoval, ti byli na speedovaní, natrénovaní. Jílek do toho následně dodal taktické věci a udělal úspěch. V ostatních sezonách byla jara taková, jaká byla.

Našel byste nějaké pozitivum na sezoně?

Ve finále to bodově nebylo daleko od příček, které by byly brány za úspěch. Podzim byl bodově dobrý, ale hra nebyla dobrá. Vůbec neříkám, že konečné umístění je neúspěch. Ve finále to i je úspěch. Nemám problém s fungováním áčka. Když nefunguje, není natrénované, vymění trenéra. Když nefungují hráči, vyměním některé a pokusím se je nastartovat. Největším problémem ale bylo zákulisí klubu, jeho ubírání se. Kritika je naprosto oprávněná a hráči to jen odnesli.

Vnímáte sezonu jako promarněnou šanci dostat se do Evropy vzhledem ke ztrátám konkurentů?

Po podzimu asi jo. Zároveň ale byla blízko také skupina o záchranu. Prostřední skupina dávala naději na poháry a nešlo o špatné umístění. Tragicky jsme odehráli závěr, byli jsme proti Hradci odevzdaní.

Byli někteří hráči, kteří vás na jaře příjemně nebo nepříjemně překvapili?

V průběhu jara tam začali dávat mladí kluci, mělo to hlavu a patu. Překvapil mě návrat Šípa, už jsem si totiž říkal, že je čas, aby šel jinam, aby se prosadil. Náznaky měl Fiala, ale vyloženě, že by tam někdo vyčníval nebo nadchl, to tam nebylo. Mužstvo bylo celkově dole. Naopak jsem čekal víc od Martina Pospíšila, ač ho mám rád. Můžeme se bavit o tom, jak moc to bylo o tom, kam a jak ho trenér stavěl, ale čekal jsem, že bude mít větší vliv na tým. Je to skvělý a velký hráč, ale jeho přínos byl slabý. U něj je největší propad od očekávání k finálnímu výsledku.

Nebyla Sigma příliš závislá na gólech Lukáše Juliše a nebyly také jeho jarní výkony zklamáním?

Jaro se mu nepovedlo. Asi dojel také na to, že nebyl dobře připravený. Zároveň, co si budeme povídat, neměl ani takový servis na hrotu. Dává góly dlouhodobě, klobouk dolů před ním, ale střílí je proti slabším týmům. Přesto těch dvanáct gólů značí, že je platný, jaro měl ale slabé. Pokud nedal gól on, tak se nevyhrávalo, protože neměl kdo jiný je dávat. Mužstvo se trápilo a bylo to vidět. Podle toho to dopadlo.

Co říkáte na nového trenéra áčka Tomáše Janotku?

Šanci si zasloužil tím, co předvedl s béčkem. Oživil lidi a je to pozitivní věc na sezoně. Pokud někdo fandí Sigmě, tak alespoň výkony a výsledky béčka přinášely nějakou radost. Sigma si ho vychovávala, tak proč ne. Jsem zvědavý, jak to zvládne a teď se ukáže, jestli na to má nebo ne. Musí si udělat páky, aby něco změnil. Nemyslím si, že bude voděný na šňůrkách, jako tomu bylo v minulosti u jiných, nebo to tak alespoň vypadalo. Myslím si, že má šanci. Je ale potřeba říct, že kádr bude mít k dispozici podobný. Uvidíme, co s tím udělá, protože možností příliš není.

Čekáte hodně posunů z béčka do áčka?

Přiznám se, že ne. Úspěch béčka je kolektivní. Dlouhodobě s nastavenou koncepcí nesouhlasím. Je to problém. Udělal úspěch Tomáš a tým, ale nevidím tam kluky, kteří by se měli posunout do áčka a posílit jej. Nebo, že by tam byl nějaký lepší fotbalista. Langer, Fiala už měli být jinde vzhledem k jejich věku. Podívejte se, jak dělají béčko Sparta, Slavia. Hrají tam dorazoví dorostenci a do dvaceti let zjístí, jestli mají na ligu. Pokud ne, tak musí jít jinam. Mají tam dva, tři starší mazáky, kteří něco odkopali. My máme béčko věkově úplně přestárlé. Hrají tam kluci, kterým je 25 let a to teď budou začínat v áčku? Já tu filozofii vidím úplně jinde.

První oficiální posilou je Jan Kliment, jak jej hodnotíte?

Může to být posila, ale je potřeba, aby byl zdravý, což poslední dobou nebyl. Za mě je to výborný, pracovitý útočník, skvělý hráč.

Mluví se o Leiblovi a Ikugarovi. Jsou to vůbec posily pro Sigmu?

Když přijde Leibl a bude hrát dobře, tak řeknu, ok, hrál dobře. Ale ať mi někdo řekne, že Sigma přivede 32letého hráče, který půl roku nehrál kvůli zranění a přeplácí kvůli němu Teplice, kde už byl dohodnutý… Za mě je to nesmysl. My neumíme vychovat hráče? Vůbec bych se nedivil, kdyby měl agenturu Sport Invest. Tenhle kauf nechápu. Ikugara také ne. Je to borec, který nikde nehrál. Nevím, jestli ho berou jako zkoušku. Jestli si takové hráče nevychováme, tak je to špatně.

Ukazuje se opět jako chyba, že si klub nechal utéct mladého Spáčila z Prostějova a teď bere Leibla?

Je to otázka. Mně se v Prostějově líbil. My místo něj máme Elbela, který pomalu nehraje ani v béčku. Někdo ten fotbal nějak dělá a musí za to být zodpovědný. My už jsme takových hráčů dovedli několik a nikdo za to není zodpovědný a říkáme, jak to děláme dobře… Tak asi to pan Minář dělá dobře.

Co se musí změnit, aby se neopakoval propadák, jakým bylo jaro?

Trenér musí jasně říct, co chce hrát, což Tomáš asi ví, natrénovat mužstvo a to je celé. Dodá hráčům sebevědomí, nový drajv a ti kluci fotbal hrát umí. Posílit by Sigma potřebovala na pozici krajních beků, kteří umí bránit i vyjet nahoru a hrát v tempu. Chybí na tempo fotbalisti a takové typy. Potřebuje omladit přestárlý kádr.

Máte nějaké informace, jak to vypadá s nabídkou okolo prodeje klubu americké společnosti?

Čeká se na audit, je to padesát na padesát. Jedna strana hledá, jak to udělat, druhá, jak to neudělat.

Zastavme se ještě u Prostějova, který se zachránil ve druhé lize. Co bylo klíčem?

Semkli to. Měli i kousek štěstíčka. Šli mu naproti. V zimě posílili, nenechali to jenom tak. Dokázali se zachránit, za což jsem rád. Netěší mě ale, že se Sigmou se příliš nespolupracuje. Doufám, že se spolupráce prohloubí, pro oba týmy by to mohlo být prospěšné. Ať u nás hrají dvacetiletí kluci a ti, co se neprosadí, ať chodí do Prostějova.

Má Prostějov už nyní kádr, aby se vyhnul v příští sezoně bojům o záchranu?

Je pecka, že bude hrát na novém stadionu. Jezdím hodně po fotbalech po okolí. Včetně svého zápasu vidím čtyři až pět fotbalových zápasů za víkend. Těším se, že budu na pěkném stadionu. Teď byl rozdíl v bodech minimální. Tým mají na to, aby hráli uprostřed tabulky, pokud udrží hráče, kteří tam byl teď. Ševčík zpevní defenzivu a jsou tam šikovní kluci. Potřebují ještě kvalitního krajního beka a alternativu k Malcovi do útoku. Nesmí ale bláznit vyhlášeními, že chtějí hrát do pár let ligu. Samozřejmě, každý chce vyhrát každý zápas, ale měli by začít tím, že se chtějí do 25. kola zachránit. Třeba se pak stane, že skončí na pátém místě.

Velkým tématem je momentálně možný odchod trenéra Sparty Briana Priskeho do Feyenordu. Co na to říkáte?

Není se čemu divit, když odejde za nabídkou do Feyenordu. Nemyslím si ale, že by se něco změnilo, pokud zůstane Lars Friis. On měl v realizačním týmu významnou roli a třeba to bude fungovat. Sparta pro mě bude pořád největším favoritem na titul. Má pořád ty rozdílové hráče, kteří to táhli v této sezoně.

Blíží se EURO, jak vnímáte šance českého týmu a kdo by mohl z národního týmu prorazit?

Bude těžké postoupit ze skupiny, ale jelikož to jde i ze třetího místa, tak bychom mohli. Těším se na dobrý fotbal a myslím, že by mohl být objevem stoper Plzně Robin Hranáč.