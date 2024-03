Fotbalisté Prostějova v neděli zahájí důležitou cestu za udržením se ve druhé lize. Pod novým trenérem Radimem Kučerou, s novým sportovním ředitelem Jiřím Balcárkem a mnoha změnami v kádru. Z posledního místa má týmu pomoci devět posil.

Sportovní ředitel 1. SK Prostějov Jiří Balcárek na TK před jarem | Video: Michal Muzikant

„Spali jsme prakticky na stadionu, abychom hráče poslední den v deset večer dotáhli. Chtěli jsme přivést hráče, kteří nám přinesou do týmu kvalitu, rychlost, soubojovost, výšku i zkušenost,“ začal na úvod Jiří Balcárek.

Tým přivedl Matochu, Matouška, Rudzana, Bednára, Štěrbu, Harušťáka, Ševčíka, Muchu a jako poslední je doplnil útočník Jamiu, který bude tlačit na nejlepšího střelce týmu pětigólového Tomáše Malce.

„Je to mladý kluk, oba parametrově splňují to, co bych chtěl od útočníků. Dino vypadá ve formě, daří se mu i na tréninku,“ potvrdil Kučera, pro kterého byl druhý útočník ke slovenskému vytáhlému fotbalistovi prioritou. „Bylo těžké nějakého sehnat, protože ani ligové týmy útočníky nemají,“ dodal Balcárek.

Kučera vzpomíná na zisk poháru se Sigmou. Teď chce záchranu. Tým je silný, říká

„Minulou sezonu jsem nedal gól a byl jsem šťastný za záchranu. Nedívám se na individuální statistiky, ale jsem na hřišti jako útočník od gólů. Příprava mi herně i střelecky vyšla a věřím, že na to navážu. Se spoluhráči jsme sladění, ví, kam mi to posílat. Já musím vyhrávat souboje. Může být také výhoda, že se soupeři budou soustředit na mě a potom třeba zapomenou na další,“ řekl Malec.

Hned tři hráči ale dorazili až na konci přestupového období a na sehrání s týmem neměli ani dva týdny. „Záleží na nich, aby se rychle aklimatizovali a pochopili věci, které cvičíme. Může to být omezující, i proto mám v hlavě sestavu, která ale není pevná,“ sdělil Kučera.

Zdroj: Michal Muzikant

Ani on není v Prostějově úplně dlouho. „Jsem tady pět týdnů. Kluci, kteří tady byli od začátku mají výhodu, ale zase to znám z reprezentace, kde máte třeba tři dny, abyste tým navnímali a dali sestavu dohromady,“ dodal.

Kučera nebude moci v úvodu sázet na velkou posilu z Hradce Králové stopera Ondřeje Ševčíka, který má natržený meniskus a rekonvalescence bude minimálně ještě dva až tři týdny trvat. Kouč pak není rozhodnutý ani o brankářské jedničce, kde může ukázat na navrátilce z Teplic Filipa Muchu či Luďka Vejmolu. „Chtěl jsem silnou brankářskou dvojici a popravdě ještě nevím, kdo začne,“ uvedl ve čtvrtek.

Po obměně hráčů si klub kádr pochvaluje. „Máme konkurenci vzadu i v záloze, navíc vnímáme jako výhodu variabilitu hráčů, že můžou hrát stopera i z kraje. Mužstvo je silnější a dravější. Celkově je v kabině jiný vzduch, což jsme chtěli, protože psychika bude hrát určitě roli,“ shodli se Kučera s Balcárkem.

Z týmu pak odešli například Spáčil, Elbel, Silný, Rolinek, Cienciala, Krynskyj, Moučka či Bolf.

Sigma poprvé pod Saňákem, ale bez kapitána. Také Klokani čekají dlouho na výhru

Prostějov čeká úvodní duel v neděli na půdě béčka Sparty. Po podzimu získal patnáct bodů, je poslední, ale na nesestupovou čtrnáctou příčku, kterou drží Varnsdorf, ztrácí jediný bod. „Cíl je jasný, záchrana,“ potvrdil Balcárek.

Složitější to tým bude mít v tom, že opět bude postrádat domácí prostředí a kvůli stavbě nového stadionu odehraje také jarní část na stadionu HFK Olomouc. Tam se poprvé představí v sobotu 9. března proti béčku Sigmy Olomouc. „Je pravda, že to je venku, ale máme to patnáct minut cesty. Stadion je kvalitní, fotbalový i oproti některým, kam jezdíme. Beru ho teď jako domácí a musíme si na to všichni zvyknout,“ komentoval jeden z nejzkušenějších hráčů Eskáčka Jan Koudelka, který zažil také loňskou sezonu, v níž se Prostějov zachránil až v posledním kole.

„Bylo to složité psychicky i fyzicky. Nechtěl jsem to už zažít, ale je to tady znovu. Kvalitu na to máme a všichni víme, o co hrajeme,“ hlásí. Jiný osud potkal v minulé sezoně Jakuba Habustu, který hrál za Třinec, s nímž sestoupil. Teď v dresu Eskáčka bude chtít udělat vše pro to, aby byl na konci ročníku šťastnější. „Hlava bude důležitý faktor,“ ví Habusta.

Jak to dopadne, ukáže následujících čtrnáct kol.