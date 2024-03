Fotbalisté prostějovského eskáčka vyrazili k devatenáctému kolu FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY povzbuzeni výhrou v krajském derby nad béčkem olomoucké Sigmy, na kterou chtěli navázat i ve středočeské Vlašimi. K tomu je sice nasměřoval svým přesným zásahem Malec, další minuty však svěřenci Radima Kučery nezvládli, dvakrát inkasovali a odjíždějí s prázdnou.

Prostějov - Vlašim. Archivní video | Video: Deník/David Kubatík

Po první půli, která sice přinesla několik slibných, avšak nevyužitých šancí a nenabídla tak přítomným divákům žádný gól, se to konečně trochu rozjelo. A hned po dvou minutách od konce přestávky se mohli Hanáci radovat. Míč po rohu doplachtil až na hlavu Tomáše Malce a Vágner neměl šanci.

Už po pěti minutách však bylo srovnáno, když Vejmola fauloval ve vápně Osuagwua a sudí Trska nařídil penaltu. Tu proměnil Tadeáš Vachoušek. Od té doby Vlašim převzala iniciativu a v minutě 73. se mohla radovat z vedení. Po dobře zahraném rohu nedal totiž Vejmolovi šanci Petr Breda.

„Zápas jsme měli dobře rozehraný. Dokud jsme neinkasovali, tak jsme pracovali velice dobře a mělo to dost dobré parametry. Potom jsme ale ztratili jistotu a svou dobrou organizaci a domácí nás za to potrestali i druhým gólem. Pak už jsme se zpět do zápasu vrátit nedokázali," mrzelo kouče Radima Kučeru.

V nastaveném čase se pak ještě domácí dožadovali odpískání dalšího pokutového kopu, s čímž ale neuspěli. Nemuselo jim to ale nijak zvlášť vadit, protože se už nic dalšího neudálo. Prostějov tak na jaře znovu padl a zůstává s osmnácti body předposlední. Poslední Varnsdorf zápas devatenáctého kola navíc ještě čeká v neděli.

Nebyli jsme taková parta, jako dřív, chyběla nám vnitřní síla, říká Petr Krejčí

„Vlašim jsme dneska klidně o nějaké body obrat mohli a moc mě mrzí, že se nám to nepodařilo," dodal Radim Kučera ještě na úplný závěr.

V příštím kole přivítá eskáčko celek Chrudimi. Tým, se kterým si Hanáci v podzimní části připsali svou zatím nejvyšší dosavadní porážku v poměru 2:6 a dali tak zapomenout na poměrně nadějný vstup do soutěže.

FC Sellier & Bellot Vlašim - 1. SK Prostějov 2:1 (0:0)

Branky: 52. Vachoušek (pen.), 73. Breda – 47. Malec

Rozhodčí: Trska – Černoevič, Malimánek. ŽK: Kulhánek, Beran – Vejmola. Diváci: 415.

Vlašim: Vágner – Kurka, Breda, Kareem (82. Heppner), Kulhánek – Beran, Planka – Pikul (89. Kneifel), Vachoušek (90+2. Musil), Nogha – Osuagwu. Trenér: Martin Hyský.

Prostějov: Vejmola – Rudzan, Matocha (77. Jamiu), Štěrba, Jaroň (77. Zapletal) – Harušťák, Látal – Habusta, Bartolomeu (68. Matoušek) – Malec, Koudelka (68. Slaměna). Trenér: Radim Kučera.