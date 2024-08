Tak ani napočtvrté se to nepodařilo. Prostějovské eskáčko nedokázalo skórovat ani ve čtvrtém kole Chance Národní ligy, které odehrálo na pražském Žižkově proti tamní Viktorce. A co je ještě horší, po dvou bezbrankových remízách si svěřenci kouče Kučery připsali druhou porážku v řadě, která je ještě o jednu inkasovanou branku vyšší než ta ze středy proti Zlínu - tedy 0:3.

Hanáci přitom byli po většinu první půle aktivnějším celkem, který však srážely jeho vlastní nepřesnosti. A to zejména v koncovce. Z šesti střel totiž do míst, kde operoval gólman Melichar, zamířila jen jedna jediná. A tak Pražané trestali. Ve 37. minutě se z hranice šestnáctky trefil Milan Jirásek a stanovil tak poločasové skóre.

Viktoriáni pak podruhé udeřili pouhé necelé dvě minuty po změně stran. Velezkušený Tomáš Necid si naběhl po pravé straně do vápna a zamířil nekompromisně pod břevno. Od té doby se už pak prostějovská hra rozpadla a až na ojedinělé náznaky si toho eskáčko moc nevytvořilo, až v 87. minutě trefil Slaměna tyč. Nakonec do jejich sítě přidal ještě třetí míč ve čtvrté minutě nastavení Jiří Sodoma.

„Hned ze začátku jsme neproměnili pár příležitostí a soupeř nás potrestal z prakticky jediné střely první půle. A pak nastalo to, co v minulém zápase. Z naší aktivity jsme nedokázali nic vytěžit a Viktorka nás svou účelností vyškolila. Dvě střely proměnila ve dva góly a už se jí hrálo dobře. My jsme naopak její bránu dobývali, nebyli jsme ale schopni se tam dostat. Ze třinácti našich pokusů šly jenom dva na bránu, což je strašně málo," říkal po zápase skleslý prostějovský kouč Radim Kučera.

Prostějovští tak měli po cestě domů o čem přemýšlet. Po čtyřech kolech mají totiž na svém kontě pouhé dva body a více než nelichotivé skóre 0:5. O nápravu se budou moci pokusit už v pátek 9. srpna na domácím hřišti proti Vlašimi.

„Nejlepší by bylo, aby se hráči už v příštím zápase chytili a nedostávali už sami sebe pod tlak. V mezihře vypadáme solidně, dokážeme tím soupeře přehrát a přiblížíme se na nějakých 25 metrů k brance, tam už ale nepůsobíme hladově. Tu koncovku musíme začít využívat ke správným řešením. To bude o psychice a možná i o zkvalitnění střeleckých tréninků," uzavřel Radim Kučera.

FK Viktoria Žižkov - 1. SK Prostějov 3:0 (1:0)

Branky: 37. Jirásek, 47. Necid, 90+4. Sodoma

Rozhodčí: Nehasil – Kubr, Beneš. ŽK: Koudelka (PRO). Diváci: 1 036.

Žižkov: Melichar – Richter, Broukal, Fišl, Divíšek (72. Klusák) – Petrák, Jirásek (88. Tregler) – Hönig (86. Muleme), Batioja (78. Sixta), Gembický (46. Prošek) – Necid (78. Sodoma). Trenér: Marek Nikl.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík, Šindelář, Carneiro (33. Bielan, 77. Koudelka) – Matoušek (65. Slaměna), Matocha, Lahodný, Vybíral (77. Bartolomeu) – Žák, Jedlička. Trenér: Radim Kučera.