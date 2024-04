„Za vítězstvím jsme si šli a myslím si, že minimálně v druhém poločase to šlo hodně vidět. Ten první byl z naší strany ještě tak trochu mátožný. Táborsko v něm bylo lepší na míči a nám chvíli trvalo, než jsme se do toho dostali. Naštěstí jsme inkasovali jen jednou a oni si dali ten vlastňák," popisoval chvíli po skončení zápasu průběh hry.

„O poločase jsme si řekli, že musíme zahodit zbytečnou nervozitu a zklidnit se hlavně na míči. To se nám podařilo a díky tomu se začaly rodit brejky a šance. Do toho jsme přidali i nějaké standardky a to všechno pak vedlo k tomu, že jsme to zvládli," dodal ještě.

Obrovská úleva

Bartolomeu pak vzniklý prostějovský tlak využil v 80. minutě, kdy se mu podařilo vstřelit vítězný gól zápasu na konečných 2:1. Kromě radosti z tohoto samotného faktu k ní měl ale ještě jeden důvod. Naposledy se totiž přesně trefil v zápase šestého kola na půdě Chrudimi, kde sice tehdy otevřel skóre, potom však následovalo šest tvrdých direktů a byla z toho nakonec prohra 2:6. Toho dne zářilo v kalendáři datum 19. srpna 2023.

Kostelec schytal pětku od kulturistů, trenér hráče přesto chválil

Potom následovalo patnáct soutěžních utkání, kdy vyšel střelecky naprázdno. Jediný úspěch zaznamenal pouze v zápase MOL Cupu proti třetiligovému Znojmu. „Je to obrovská úleva. Už jsem to opravdu potřeboval. Navíc jsem obrovsky rád i za to, že se jednalo o vítězný gól v tak důležitém zápase. Bylo sice jedno, kdo ho dá, ale pro mou osobní pohodu je to fakt super," usmíval se.