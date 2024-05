Z pozice krajního obránce se v posledním období stal Jaroslav Harušťák střelcem důležitých branek. V minulém utkání se prosadil na Dukle a v neděli zase vstřelil vítěznou branku po rohovém kopu do sítě Opavy. Jak sám přiznal, bral to i jako vykoupení své chyby u vyrovnávací trefy. Nejprve tak ani příliš neslavil. Po utkání měl ale důvod ke spokojenosti. Díky těmto třem bodům má totiž eskáčko situaci čistě ve svých rukou.

Po důležitém vítězství prostějovského eskáčka nad Opavou | Video: Deník/David Kubatík

„Dnes jsme si to udělali trochu těžší, než bylo potřeba. To už ale je taková naše klasika. A my se neradi nudíme, takže si to umíme udělat zajímavé a chtěli jsme i trošku pobavit lidi,“ smál se po zápase tento 22letý obránce a dodal: „Byla z toho tedy zápletka a jsem nesmírně rád, že jsme to zvládli, Tyto body jsou veledůležité.“

Obrovskou šanci na poklidnou výhru dostali Hanáci ve 21. minutě po nesmyslném faulu Málka na polovině hřiště právě na Harušťáka. Od té doby se však Slezané dostali do hry mnohem více a tento fakt vedl těsně po změně stran dokonce ke Kopečného vyrovnání na 1:1. „Je vždy těžké určit, zda bude hra proti deseti výhodou. Tým se v takových chvílích často dokáže semknout a lépe bránit. My jsme si s tím dlouho nedokázali poradit. Navíc prostě nemůžeme hrát na krásu. Musíme to rvát jakkoliv pro body a o to to bylo náročnější. O to je ale vítězství sladší,“ popisuje.

Tato obrovsky důležitá branka však nebyla Harušťákova jediná. Dosáhl totiž během jara, odkdy na Hané působí, už na tři. Té vůbec první se mu podařilo dosáhnout ve dvacátém kole doma proti Chrudimi, která si však odvezla výhru 4:2, podruhé vyrovnával na 2:2 v minulém kole na hřišti postupující Dukly, která však nakonec zvítězila 3:2 a nyní tedy přispěl k těmto důležitým třem bodům proti Opavě. Co tedy stojí za jeho gólovou potencí?

„Začal jsem se tlačit více dopředu. Bavili jsme se o tom s i trenérem, že nyní potřebujeme vyhrávat za tři body a remízy nám nestačí, takže i on mi v tomto dal větší volnost. Myslím, že hru dopředu mám dobrou a samozřejmě mi přeje i štěstí,“ popisuje.

FOTO: Záchrana je blízko! Prostějov využil dlouhou přesilovku a porazil Opavu

„Když jsem viděl, jak míč míří do sítě, tak jsem cítil, jak mi padá kámen ze srdce. Já jsem se tam namíchl u vyrovnávací branky a tímto jsem se snad vykoupil. Skoro jsem neměl ani radost, vážně jsem totiž cítil jen ten pocit uklidnění. Pak jsme ale na sebe všichni naskákali a pak už jsem slavil i já,“ dodává se smíchem.

Eskáčko tak získalo důležité tři body, stále ale ještě nemá vyhráno. Na patnáctou Příbram totiž drží náskok pouhých dvou bodů a bude je muset tedy potvrdit i v posledním kole na pražském Žižkově.

„Řekl bych, že přesně zopakujeme tento týden a nebudeme nic měnit. Jsem rád, že to máme ve svých rukou. Na Žižkov pojedeme s jasným cílem dovézt domů tři body a věřím, že pokud budeme hrát znovu zodpovědně dozadu a dobře směrem dopředu, tak tento cíl splníme a budeme moci oslavit záchranu,“ zůstává ale Jaroslav Harušťák napojený na pozitivní vlnu.