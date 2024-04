„Bylo to obrovsky náročné. Ještě včera jsem nevěděl, zda vůbec nastoupím. Netrénuji zatím ani příliš dlouho, ale jsem rád za to, že jsem nasoupil a ještě více za to, že jsme vyhráli. Popravdě ale, necítím se po těch třech a půl měsících moc dobře. Operace nešla tak, jak měla a zotavování se stále prodlužovalo," popisoval bezprostředně po zápase fyzicky naprosto zničený, avšak viditelně šťastný 28letý obránce.

A právě on položil základ prostějovského vítězství, když si už ve třinácté minutě naskočil hlavou na centr Bartolomeua a nedal brankáři Soukupovi ani nejmenší šanci zasáhnout. „Byl to důležitý gól a všem nám moc pomohl. Zvlášť potom, co nám začátek nevyšel úplně podle plánu. Vzápětí jsme pak ale dali i druhý a to nám uklidnilo ještě více," popisoval stále ještě s blaženým úsměvem a dodal: „Kromě dvou obrovských chyb jsme navíc Jihlavu do ničeho nepouštěli. Byl to tedy z naší strany poměrně kontrolovaný zápas."

Jak ale sám hned nato přiznává, žádnou větší nervozitu, i přes tu předlouhou nedobrovolnou přestávku a v lecčems z ní vyplývající nejistotu, necítil. Byl dle svých slov jen v očekávání, jak se bude vše vyvíjet a největší otazníky visely nad stavem jeho nohy a také fyzičky, která vinou snížených možností pohybu utrpěla taktéž.