Dva góly v zápase dal naposledy v přátelském utkání v roce 2021 do sítě ligového Baníku Ostrava ještě v dresu Třince. V mistráku tomu bylo právě ve zmiňované nejpovedenější sezoně proti Bielsko Biala v roce 2018.

Šlo až do pátku o jediný dvougólový mistrovský zápas Jakuba Habusty. To ale změnil. Proti Jihlavě v 7. kole Chance Národní Ligy otevřel skóre krásnou ránou z hranice vápna pod víko. Dvě minuty před koncem pak eskáčku zařídil tři body, když zužitkoval přihrávku Koudelky do vápna a uklidil míč na zadní tyč. Prostějov díky němu vyhrál 2:1.

„Už v Ostravě to v útoku dobře doplňoval, teď se trefil, a hned dvakrát,“ chválil svého svěřence trenér Radim Kučera.

Jednatřicetiletý záložník, který má na svém kontě také jeden start v nejvyšší soutěži, je tak navíc společně s útočníkem Tomášem Jedličkou zatím nejlepším střelcem Prostějova. Ten dal totiž zatím jen pět branek.

Problémem však u Habusty jsou žluté karty. Proti Vysočině viděl čtvrtou v sezoně, což znamená stop na jeden zápas a bude tak kouči Radimu Kučerovi chybět. Obdobný problém měl důrazný a vytáhlý záložník také v minulých sezonách. V té poslední nasbíral 9 žlutých a chyběl tak dvakrát.