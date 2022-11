Zatímco dvaadvacetiletý Vasil Kušej prošel reprezentacemi U16, U17, U18 i U19, tak pro stejně starého Jakuba Elbela jde vůbec o první pozvánku do národního týmu.

Elbel přitom ještě minulou sezonu strávil v třetiligovém Vratimově. V té probíhající zvládl osm duelů ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a na konci října vstřelil svůj premiérový gól v druhé nejvyšší soutěži. V posledních čtyřech zápasech, kdy se Prostějovu daří se pak krajní hráč, který může naskočit v obraně i záloze, usadil v základní sestavě Eskáčka. Dříve si vyzkoušel ještě ČFL za Přepeře či juniorskou ligu za Liberec.

Zato Vasil Kušej je zkušenějším borcem. Za jednadvacítku sice ještě nenaskočil, ale ve druhé lize už působí třetím rokem. V minulosti si vyzkoušel také druhou rakouskou ligu v dresu Innsbrucku a juniorskou Bundesligu hrál v dresu Dynama Drážďany.

V posledním kole se pak prezentoval dvěma brankami do sítě Dukly, celkem se prosadil ve čtrnácti zápasech čtyřikrát. „Když jsem se před sezonou do Prostějova vracel, hned jsem vedení říkal, že Vasil Kušej je náš nejlepší a nejdůležitější hráč, který má potenciál hrát první ligu. On to celou dobu naplňuje, i když gólově až v posledních zápasech,“ chválil svého svěřence trenér Pavel Šustr. Ne nadarmo se o Kušeje zajímal teplický kouč Jiří Jarošík.

Dva prostějovské fotbalisty ještě doplní brankář Sigmy Olomouc Jakub Trefil, který využil zranění Matúše Macíka a šanci chytil za pačesy. Odchytal v nejvyšší soutěži dvanáct duelů a udržel čtyři čistá konta. Jednadvacetiletý gólman patřil také do výběrů do osmnácti, devatenácti a dvaceti let. Ale připsal si v každém pouze jeden start. Mezi náhradníky je pak olomoucký útočník Tomáš Zlatohlávek.