Jednatřicetiletý Bárta, jenž přichází z třetiligového Frýdku-Místku, v kádru nahradí Miloslava Brédu, který se vrátil domů na Slovensko a bude působit v Komárnu.

„Na trénincích se jevil dobře. Je to kvalitní zkušený brankář s prvoligovými starty. Také charakterově dobrý chlapec. Proto jsme mu nabídli smlouvu a v létě uvidíme, co dál,“ řekl na Bártovu adresu sportovní ředitel Prostějova Ladislav Dudík.

Odchovanec Sigmy Olomouc, který si zachytal i nejvyšší soutěž v Baníku Ostrava nebo Jablonci, vytvoří brankářský tandem s Filipem Muchou. „Chytat budeme chtít určitě oba,“ naznačil v rozhovoru pro Deník Bárta, že by nerad byl v Prostějově jen záložní variantou.

Posilou do ofenzivy by naopak měl být dvacetiletý Tomáš Zlatohlávek z Olomouce. Sigma jej do druhé ligy uvolnila na půlroční hostování.

„Měli jsme o něj zájem už v létě, ale to byl domluvený s Třincem. Tam potom pod trenérem Habancem hrával. Pak se ale zranil a pod trenérem Strakou ze sestavy vypadl,“ uvedl Dudík. Do přípravy s Prostějovem naskočil o něco později, protože s áčkem Sigmy absolvoval soustředění na Maltě. „Na tréninku vypadal velmi zajímavě. Věříme, že by mohl mužstvu pomoct,“ doplnil prostějovský ředitel.

Další olomoucký mladík, devatenáctiletý Marek Hausknecht, se naopak nakonec do druholigového kádru neprobojoval.

„Rozhodně ovšem nezklamal. Bylo vidět, že udělal veliký pokrok. Až jsem byl trochu překvapený. Pevné místo v týmu by ale neměl a ve svém věku potřebuje především pravidelně hrát, což bude mít, doufejme, ve třetí lize,“ poznamenal Dudík. „Jsme ale domluvení, že bychom ho do přípravy pozvali znovu v létě,“ dodal.

Na odchodu z Prostějova je podle všeho také Jan Šteigl. Útočník nejspíš minimálně na půl roku zakotví v Líšni. Ve středečním přípravném utkání proti slovenské Petržalce se dokonce hned prosadil mezi střelce. „Měli tam problém v útoku a projevili o něj zájem. Rozhodli jsme se, že ho případně uvolníme,“ řekl Dudík.

Kádr na jaro, které má začít 7. března, už by dalších změn doznat neměl. „Samozřejmě manažeři nabízejí různé hráče, ale pokud se neobjeví nějaká bomba, tak už by další změny bát neměly. Počítáme celkem s 21 hráči, což by měl být na 14 zápasů dostatečný počet,“ prohlásil Dudík.

Z podzimního týmu už v Prostějově není útočník Martin Zikl, kterého si stáhla z hostování Zbrojovka Brno. Opačným směrem naopak zamířil Jan Koudelka.