Do utkání vstoupili lépe hosté, ale bylo to Eskáčko, kdo šel do vedení, když se prosadil Kušej.

„Vlašim byla aktivnější a v prvních patnácti minutách si vytvořila dvě brankové příležitosti. My jsme se potom zvedli a také jsme měli šance. Po úvodním gólu jsme vedení mohli ještě navýšit,“ hodnotil prostějovský kouč Šmejkal.

Jenže stejně jako v úterý s Vyškovem na domácím stadionu vedení 1:0 ztratili. „Zaslouženě jsme o poločase vedli, měli jsme nad hrou kontrolu,“ říkal Šmejkal.

Náskok drželi do přestávky 62. minuty. Po změně stran už se jim totiž nedařilo a i zásluhou bývalého hráče Prostějova Tomáše Zlatohlávka, který se postaral o vyrovnávací trefu Vlašimi, prohrávali v 67. minutě 1:2.

„Nezdálo se mi, že by byl Zlatohlávek nějak extra namotivovaný oproti předešlým zápasům, ve kterém jsem ho viděl. Je to kvalitní hráč, ale samozřejmě se proti bývalému klubu kluci chtějí vytáhnout,“ přiblížil Šmejkal.

„Nepovedl se nám opět vstup do druhé půle. Hosté byli aktivnější a v krátké době průběh otočili,“ litoval domácí kouč.

Ani tentokrát se ale prostějovští nevzdali a střídající Amobi srovnal. „Bylo to po rychlé akci v křídelním prostoru a centrovaný míč si Amobi dobře našel a doklepl ho do prázdné brány. Změna hráčů nám pomohla a brankou na 2:2 jsme se dostali do hry,“ viděl šéf domácí lavičky.

V poslední desetiminutovce Prostějov ještě zabral a dokonal druhý obrat v utkání. Tři body trefil pět minut před závěrečným hvizdem Bartolomeu.

„Šance byly na obou stranách, ale my jsme byli o gól šťastnější,“ uznal Šmejkal.

Paradoxem je, že první výhru slaví prostějovští proti druhému týmu F:NL, který držel sérii pěti výher v řadě. „Vlašim hrála kvalitně, měla pohodu, ale druhá liga je vyrovnaná a rozhodují maličkosti,“ je si vědom bývalý trenér soupeře.

Kromě něj si připsal skalp bývalého zaměstnavatele také stoper Lukáš Zukal. „Necítil jsem, že hrajeme proti mému bývalému týmu a já mám větší motivaci, protože jsme byli v situaci, kdy šlo o strašně důležitý zápas, který jsme potřebovali a chtěli vyhrát, takže bylo jedno, kdo sem přijede. Zatím jsem do kabiny žádné prémie nevyhlásil, ještě si to rozmyslím, jestli něco bude, protože ve středu hrajeme zase a třeba to odložíme na konec sezony,“ uzavřel Šmejkal.

Už ve středu v 18 hodin je totiž čeká bitva na půdě Opavy.

1. SK Prostějov - FC Sellier & Bellot Vlašim 3:2 (1:0)

Branky: 25. Kušej, 78. Amobi, 85. Bartolomeu – 62. Zlatohlávek, 67. Suchan

Rozhodčí: Zaoral – Dobrovolný, Dresler. ŽK: Urbanec, Kušej – Suchan, Hošek. Diváci: 430.

Prostějov: Bárta – Zapletal, Schaffartzik, Zukal, Urbanec – Kušej, Omale, Jiráček (67. Kopřiva), Hönig (65. Amobi) – Bartolomeu, Koudelka (88. Bialek). Trenér: Daniel Šmejkal.

Vlašim: Vágner – Křišťan, V. Svoboda, Jurásek – Lehoczki, Zinhasović (88. Icha), Broukal (88. Toula), Hošek, Rigo (57. Gning) – Suchan, Zlatohlávek (71. Solomon). Trenér: Martin Hyský.