Fotbalisté Prostějova získali důležité tři body na půdě Zbrojovky Brno. Zařídil je dvougólový Petr Jaroň, který poslal Eskáčko nejprve na závěr první půle do vedení a v samotném závěru utkání rozhodl penaltou na 2:1 o vítězství.

Fotbalisté Zbrojovky (v červených dresech) prohráli na domácím hřišti s Prostějovem 1:2. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

V úvodu duelu si oba celky vyměnily po šancích, které střelci zakončili mimo bránu. Poté se vyznamenal brankář Filip Mucha, aby na závěr úvodní půle udeřil obstřelem přes bránícího hráče i brankáře Berkovce Petr Jaroň.

„Jsme rádi za zvládnutý zápas za tři body. Začátek se nám podařil. Dvacet minut jsme vypadali dobře, nebezpečně. Byly tam průniky Matouška či Bartolomea. Alespoň jeden to měl dotáhnout do koncovky. Potom jsme ztratili herní jistotu, ztráceli jsme jednoduché míče a nebyli jsme na něm. Neměli jsme zisky a běhali bez balonu. To nás stálo síly. Dostalo nás to pod tlak, ze kterého jsme se těžko dostávali. Potom se nám podařila akce, kdy to Peťa Jaroň skrytou střelou trefil,“ hodnotil prostějovský trenér Radim Kučera.

Do druhé půle šli domácí hráči se dvěma změnami. Po faulu na Koželuha přišla možnost penalty. Tu ale Mucha Řezníčkovi zneškodnil. Přesto se Brňanům povedlo srovnat o čtyři minuty později v 56. minutě, kdy střídající Gyamfi našel dalšího novice na hřišti Alijagiče a ten hlavou poslal míč do sítě.

O chvíli později mohl stejný hráč duel otočit, ale přestřelil, následně spálil další šanci také Řezníček. Jambor poté sice Muchu překonal, ale za prostějovského brankáře zaskočil Látal, který míč vykopl.

V závěru Zbrojovka tlačila, jenže místo vítězné branky přišel faul Pernici ve vlastním vápně a pokutový kop. K němu se postavil Petr Jaroň a střelou do protipohybu Berkovce rozhodl ve druhé nastavené minutě o vítězství Prostějova.

„Druhý poločas jsme chtěli přežít začátek, Brno na nás vletělo, prostřídalo, změnilo to. Díky dobrému zákroku Muchy jsme to přežili, ale dostali jsme gól ze standardky, což nás mrzí. Zápas spěl k remíze, ale pak šel Šimek výborně do souboje ve vápně, Jaroň to vzal na sebe a strhli jsme to na svoji stranu,“ pokračoval v hodnocení Kučera.

Ten tak zareagoval na výhru Žižkova a ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE se udržel na dostřel příček zaručujících udržení ve druhé lize. Na ty ztrácí z poslední příčky jen dva body.

„Tým tuhle vzpruhu potřeboval, věřím, že nám to pomůže. Hlava působí, což jsem viděl po dvaceti minutách, kdy jsme ztratili jistotu, jenom jsme běhali, bojovali, rvali to. Potřebovali jsme se dostat na vítěznou vlnu a doufám, že tímto zápasem to odšpuntujeme,“ uzavřel Radim Kučera.

FC Zbrojovka Brno - 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)

Branky: 56. Alijagić – 42. a 90+3. z pen. P. Jaroň.

Rozhodčí: Starý – Cichra – Vyhnanovský. ŽK: Dav. Jambor, Nový, Lu. Pernica – R. Látal, Habusta, Koudelka, Bednár, J. Matoušek II, Mucha. Diváci: 2220.

Brno: Berkovec – Lu. Pernica, Hamza, Endl – Koželuh, Texl (70. Nový), Dav. Jambor, Granečný (86. Juritka) – Smejkal (46. Alijagić), Jak. Řezníček, Fousek (46. Gyamfi). Trenér: Tomáš Polách.

Prostějov: Mucha – R. Látal, Bednár, Harušťák, Rudzan (60. Zapletal) – Koudelka (80. M. Mach), Habusta – Bartolomeu (89. Šimek), J. Matoušek II (60. Slaměna), P. Jaroň – Malec. Trenér: Radim Kučera.