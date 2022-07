Na hřišti v Lipové, které bylo poznamenáno silným předzápasovým deštěm, měli Prostějovští již od prvních minut více ze hry. Již po chvíli se blízko gólu ocitl po Sečkářově centru Vyhlídal, míč však zamířil mimo tři tyče. Podobně pak skončila i střela Bialka.

Do konce poločasu pak své dobré šance nevyužili ani Mach s Lhoteckým, a tak se šlo do šaten za bezbrankového stavu.

První branky se přítomní diváci dočkali až sedm minut po změně stran. A postarali se o něj dva hráči, kteří jsou v druholigovém manšaftu na zkoušku. Rychlonohý Lhotecký předložil míč Králíčkovi, který jej nekompromisně propálil na zadní tyč.

O pár minut později pak Lhotecký přihrával ještě do dobré pozice Střížovi, ten však v koncovce selhal.

Gáč půl roku stál kvůli administrativní chybě. V Prostějově chce být jistotou

Na soupeři bylo trošku vidět,že je na začátku přípravy, kdežto my už ten úvodní blok máme za sebou. Na druhou stranu ale za nás hrálo několik nových hráčů, takže ta kombinace a sehranost nám trošku vázla," pokračoval Kroupa.

To, co jsme ale u hráčů vidět chtěli, to jsme viděli. Zápas tedy určitě splnil to, co jsme od něj očekávali. Jsme spokojeni," dodal ještě na závěr.

Prostějovští fotbalisté si tak připsali druhé vítězství v přípravě z celkových tří pokusů. V sobotu 9. července je pak čeká další druholigový soupeř, kterým tentokrát bude brněnská Líšeň.

1.SK Prostějov - 1. SC Znojmo FK 1:0 (0:0)

Branka: 52. Králíček.

Prostějov: Bárta – Sečkář , Bialek, Blahuta, Bolf – Spáčil, Mach, Lhotecký, Klimeš, Vyhlídal, Králíček. Střídali: Kvapil, Gáč, Stříž, Kubušek, Kulig. Trenér: Pavel Šustr.