„Není to ale tak, že bychom třeba Karla Kroupu nějak sesadili. Hraju v záloze, ke všemu mám blízko, tak proto trenér chtěl, abych byl kapitánem já,“ uvedl osmatřicetiletý bývalý reprezentant.

Posílení prostějovského týmu se podle vás povedlo? Jste silnější než na podzim?

Ukáže nám to až sezona. Je vidět, že kluci, kteří přišli kvalitu mají. Herním systémem se může rozvinout. Důležité bude, abychom zvládli úvodní zápasy. Tím pak naroste sebevědomí a najednou je všechno jinačí. Když si naopak vzpomenu na loňský rok, kdy jsme první čtyři zápasy prohráli a s podzimem to bylo dohromady osm, tak to je obrovský rozdíl. Nakonec jsme to dokázali obrátit.

Co nový trenér Pavel Šustr?

Každý trenér má některé svoje věci. Systém trenéra Šustra uznávám. Mám rád trenéry, kteří chtějí hrát fotbal a chtějí být odvážní, ale zároveň si uvědomují, že je potřeba být i zodpovědný, aby to nebylo nějaké harakiri. Měl by to být na jaře od nás běhavý fotbal, uvidíme, jak se bude všechno dařit a jak se to povede skloubit. Vize jsou dobré, ale jak už jsem říkal, stejně všechno ukáže až sezona.

Do sezony půjdete jak kapitán…

Chtěl bych hlavně říct, že to není tak, že bychom Karla Kroupu sesadili, nebo že bych si třeba přál být kapitánem. Vyšlo to od trenéra. Hraju v záloze ke všemu mám blízko, tak spíš z těchto důvodů.

Ve vašem věku už vás asi páska nerozhodí, že?

Já osobně mám raději, když se můžu soustředit sám na sebe a na svůj výkon. Někdo si pak může říkat: Podívej se na to, kapitán, a co tam dělá. To k tomu může asi svádět. Ale jinak když člověk hraje, tak nevnímá, jestli má pásku. Stejně jako by třeba neměl vnímat, jestli jsou tam diváci, nebo naopak ano a jestli po něm něco nepokřikují. Každý sportovec to má asi trochu jinak. Jsou tací, kterým takové věci vadí a pak jim páska opravdu může být na obtíž.

Musel jste ve svém věku hodně hledat motivaci do zimní přípravy?

Příprava je dlouhá a to je občas trochu ubíjející, ale já sport miluju. Asi jsem se narodil proto, abych hrál fotbal. Pokud mi to pořád ještě trochu jde a trenéři a vedení mi neřeknou, že už to stojí za prd a bylo by lepší se na to vykašlat, tak se snažím hrát dál. Pořád mě to hrozně baví a chci pomoct klubu. Dokud se budu cítit užitečný, tak se tady budu motat pořád.

Mládnete v kabině s o generaci mladšími spoluhráči?

Nepřipouštím si, že bych nějak stárnul, ale když se člověk vrátí domů a tam vidí velké děti, tak je ten pocit jiný. Jsem na to prostředí v kabině ale zvyklý. Zažil jsem to sám, když jsem v 17 letech začínal v Brně a v kabině se mnou byli Luboš Přibyl nebo Honza Maroši. Jsem rád, že i ve svém věku pořád mám to štěstí a můžu hrát na profesionální úrovni.

Baví vás role mentora pro mladé hráče?

Myslím, že mladým dokážu něco říct a poradit. Když mám nějaký poznatek, nebo něco, co už jsem v kariéře zažil, tak se to snažím předat dál. Samozřejmě pak záleží na klucích, jestli si z toho něco vezmou. Může to být jen můj názor a pro toho druhého nemusí být správný. Každý jsme jiný a každý přemýšlíme trochu jinak. Ale přece jenom ve svém věku už vím, jak některé věci chodí. Když člověk vidí, že to ti mladí berou, tak ho to samozřejmě baví.

Tělo se zatím ještě moc nebrání? Regeneruje dobře?

Dřív jsem se zabýval tím, jestli se cítím dobře, nebo ne. Teď už si to ani neříkám, nebo spíš neočekávám, že bych se cítil nějak fantasticky (směje se). Beru to tak, jak to je. Někdy je to lepší, jindy zase horší. Ale vždycky když jdu na trénink nebo zápas, tak jdu a chci ho odpracovat na maximum. Abych neměl nějaké výčitky a abych se pak musel někomu omlouvat. Aby si pak někdo třeba neřekl, že hraju jenom proto, že jsem Polák…

Jak na tom zdravotně jste?

Nějaké zdravotní problémy občas mám, ale vždycky jsem se z toho vyškrábal a na hřiště se zpátky dostal. Jak jsem říkal, dokud to půjde, budu se tu motat. Může ale přijít takové zranění, které všechno změní a už to dál nepůjde. Tak jako se to nedávno stalo Václavu Kadlecovi, který je o nějakých 11 let mladší než já. To člověka mrzí, ale nic nenadělá.

Debut čeká trenéra Schustera i tři nováčky

Prvním soupeřem prostějovských fotbalistů v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude Ústí nad Labem. Premiéru si odbude v ostrém utkání trenér Pavel Šustr. Debut v soutěžním zápase si může připsat také obránce Daniel Bialek, krajní hráč Michal Stříž či záložník Bronislav Stáňa. „Věřím, že všichni budou posilami,“ řekl Šustr.

„Chceme se dostat co nejrychleji do klidného středu tabulky,“ hlásil na tiskové konferenci před startem jara předseda František Jura.

Podzimní duel skončil v srpnu 3:1 pro Ústí. Ten jarní začíná v sobotu ve 14.30.